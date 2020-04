'Nàng Cỏ' Goo Hye Sun sút chục kg

Trong họp báo giới thiệu triển lãm tranh 'Sail Again and Again' hôm 18/4, nữ diễn viên Hàn Goo Hye Sun cho biết cô gầy đi nhiều khi chuẩn bị sự kiện.