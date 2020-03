'Nàng Cháo' khóc nhắc đàn chị quá cố 0 Kim So Eun không giấu nổi nước mắt khi đề cập đến người đồng nghiệp quá cố cô từng thân thiết Jeon Mi Seon.

Tham gia buổi họp báo phim mới Are you in love? hôm 17/3, diễn viên Kim So Eun gây nhiều xúc động cho khán giả khi chia sẻ về quá trình làm việc với cố diễn viên Jeon Mi Seon. Trong phim, Kim So Eun đóng vai con gái của Jeon Mi Seon. Thời điểm bộ phim đang quay được một thời gian ngắn, Jeon Mi Seon qua đời. Cô tự tử tại khách sạn hồi tháng 7/2019, gây sốc cho gia đình, bạn bè và khán giả.

Kim So Eun xúc động nhắc về đàn chị.

Kim So Eun khóc: "Tôi và chị ấy đã rất thiện cảm với nhau trong quá trình quay phim. Tôi dễ dàng hóa thân vào vai con gái của chị ấy, hai người dễ dàng hợp tác trong những cảnh quay của phim. Cảnh quay đáng nhớ nhất của tôi là khi tôi giúp 'mẹ' rửa chân. Sau khi biết những chuyện xảy ra với chị ấy, tôi đã buồn phiền suốt một thời gian dài. Đến giờ tôi vẫn không nguôi nỗi buồn ấy".

Diễn viên Kim So Eun. Cô được biết đến với vai nàng Cháo trong "Vườn sao băng".

Trước đó, tháng 7/2019, thi thể diễn viên Jeon Mi Seon được tìm thấy tại một phòng khách sạn ở Jeonju, phía bắc tỉnh Jeolla. Nguồn tin cho hay nữ diễn viên tự tử sau thời gian trầm cảm, dù không có dấu hiệu nào về việc muốn tìm đến cái chết trước đó. Jeon Mi Seon được khán giả biết đến với loạt phim Reply 1988, Hwang Jin Yi, Mặt trăng ôm mặt trời, Mây họa ánh trăng, Vua bánh mỳ, School 2015... Cô từng kết hôn với đạo diễn Park Sang Hoon vào năm 2006, có một cô con gái.

Nguyễn Hương (Theo Nate)