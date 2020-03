Nam chính 'Itaewon' sắp đóng cặp 'mợ chảnh' 0 Park Seo Joon đang thảo luận để nhận vai nam chính trong phim 'Mount Jiri', đóng cặp minh tinh hơn tuổi Jeon Ji Hyun.

Theo tin độc quyền từ Ilgan Sports, trong phim mới này, Park Seo Joon vào vai Kang Hyeon Jo, một nhân viên kiểm lâm tại công viên quốc gia, che giấu một bí mật cá nhân. Lúc trước, Hyeon Jo từng là trung úy trong quân đội và đánh mất quyền thừa kế trong quá trình tập huấn trên núi Jiri. Jeon Ji Hyun được mời đóng nữ chính. Đó là nhân vật Seo Yi Kang, người duy nhất mà Hyeon Jo có thể tâm sự.

Park Seo Joon (trái) và Jeon Ji Hyun chuẩn bị đóng cặp.

Chấp bút cho kịch bản Mount Jiri là Kim Eun Hee, biên kịch nổi tiếng của loạt phim Signal, Kingdom (Vương triều xác sống). Đạo diễn của phim là Lee Eung Bok, người đứng sau thành công của Mr. Sunshine (Quý ngài ánh dương), Goblin (Yêu tinh), Hậu duệ mặt trời... Phim đang trong giai đoạn chuẩn bị sản xuất và hoàn tất danh sách diễn viên. Dự kiến, phim lên sóng truyền hình vào nửa đầu năm 2021.

Park Seo Joon sinh năm 1988. Hai năm qua, anh liên tiếp được ghi nhận thực lực qua các phim Thư ký Kim, Fight For My Way và Tầng lớp Itaewon (Itaewon Class). Đặc biệt trong Tầng lớp Itaewon, anh được yêu thích với hình tượng Park Sae Ro Yi chính nhân quân tử. Mái tóc của Park Seo Joon trong phim này cũng tạo thành xu hướng cho nhiều bạn trẻ châu Á.

Jeon Ji Hyun sinh năm 1981, nổi tiếng từ gần 20 năm trước với vai diễn trong Cô nàng ngổ ngáo. Trên màn ảnh nhỏ, cô thành công nhất với phim Vì sao đưa anh tới. Sau phim này, cô được gắn với biệt hiệu "mợ chảnh" của nhân vật trong phim. Gần đây, người đẹp bất ngờ xuất hiện ở tập cuối của phần 2 phim Kingdom.

Phong Kiều (Theo Koreaboo)