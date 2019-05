'Mỹ nữ Bắc Kinh' bị giục vì tạo dáng quá lâu trên thảm đỏ Cannes

Ngày 15/5, phim Những người khốn khổ bản mới ra mắt tại LHP Cannes, Pháp. Diễn viên Trung Quốc Cảnh Điềm được mời tới dự sự kiện này. Phóng viên quốc tế quá nhiệt tình chụp ảnh, nên "mỹ nữ Bắc Kinh" vô tư thả dáng với chiếc đầm màu trắng, không để ý thời gian đi thảm đỏ của mình.

Cảnh Điềm mặc đầm trắng thả dáng trên thảm đỏ Cannes.

Do Cảnh Điềm tạo dáng lâu, một nữ bảo an tới mời cô đi nhanh hơn, song nữ diễn viên Trung Quốc chỉ đáp lại bằng một nụ cười rồi tiếp tục chụp hình. Lát sau, một nam bảo an khoác vai đưa cô rời khỏi thảm đỏ.

Cảnh Điểm ngoái lại vẫy chào phóng viên khi đi gần hết thảm đỏ.

Truyền thông xứ Trung cho hay, Cảnh Điềm bị nhắc nhở ba lần, nhưng lần nào cũng trợn mắt nhìn bảo an của sự kiện.

Cảnh Điềm bị nhắc nhở trên thảm đỏ Cannes Bảo an nam nhắc Cảnh Điềm rời khỏi thảm đỏ sự kiện ở LHP Cannes

Cảnh Điềm là diễn viên Trung Quốc thứ hai gặp sự cố trên thảm đỏ của LHP Cannes, sau diễn viên trẻ từng đóng phim Diên Hy công lược Thi Dư Phi tại lễ khai mạc. Cô được mệnh danh là "mỹ nữ Bắc Kinh" song bị chê nhiều về diễn xuất trong các phim Kong: Skull Island, Tử chiến Trường Thành....

Phong Kiều (Theo QQ, M Time)