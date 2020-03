Mỹ nhân 'Vườn sao băng' khoe mặt mộc 0 Để mặt mộc hướng dẫn khán giả make up, diễn viên Thẩm Nguyệt nhận được nhiều lời khen ngợi nhan sắc.

Trên trang Weibo cá nhân, Thẩm Nguyệt chia sẻ một video trang điểm kéo dài 8 phút, trong đó hướng dẫn người hâm mộ toàn bộ quá trình make up. Nữ diễn viên cũng để mặt mộc, mặc trang phục ở nhà, trông giản dị, xinh xắn. Khán giả đều khen ngợi Thẩm Nguyệt tuổi 24 đầy sức sống và rất dễ thương.

Thẩm Nguyệt trong video hướng dẫn trang điểm.

Cũng giống như nhiều ngôi sao khác, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, Thẩm Nguyệt dành thời gian cho gia đình. Cô chia sẻ với fan việc làm bánh, make up, đồng thời chung tay đóng góp tiền giúp đỡ những người dân trong dịch bệnh.

Tác phẩm gần đây nhất Thẩm Nguyệt góp mặt là Anh đã yêu bạn thân của em (hay Thất Nguyệt và An Sinh). Trong phim, cô đóng vai Lý An Sinh, với người bạn gái thân là Lâm Thất Nguyệt (Trần Đô Linh đóng). Đôi bạn thân từ nhỏ đến lớn, khi biết yêu đều cùng thích chàng trai tên Tô Gia Minh (Hùng Tử Kỳ đóng). Từ đó, tình cảm gắn bó của họ bắt đầu thay đổi... Nói về vai diễn của mình, Thẩm Nguyệt từng cho biết cô tìm thấy nhiều điểm tương đồng: "Tôi thuộc tuýp người nhìn vậy mà không phải vậy. Bề ngoài tôi trông có vẻ bị động, người khác đẩy tôi một cái tôi mới đi một bước. Nhưng thật ra tôi vốn là người có chủ kiến và lập trường. Tôi cảm thấy bản thân có thể hiểu được rất nhiều cảm xúc của An Sinh. Thanh xuân chính là dũng cảm phá vỡ những khuôn khổ. An Sinh chính là như vậy".

Khi tham gia Anh đã yêu bạn thân của em, Thẩm Nguyệt nhận được nhiều lời khen ngợi. Đạo diễn Thôi Lượng chia sẻ với báo Tân Kinh rằng Thẩm Nguyệt có sự thông minh, đáng yêu, tinh nghịch lại độc lập của nhân vật An Sinh. Hơn nữa, cảnh mẹ An Sinh qua đời cũng được Thẩm Nguyệt diễn tả một cách chân thực, tinh tế và chính xác nhất qua biểu hiện bên ngoài lẫn những dằn vặt trong lòng.

Tại Việt Nam, Anh đã yêu bạn thân của em phát sóng lúc 17h thứ 2 tới thứ 6 trên kênh HTV7 từ ngày 10/3.

Thẩm Nguyệt và hai bạn diễn trong " Anh đã yêu bạn thân của em".

Thẩm Nguyệt sinh năm 1997 tại Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Cô nàng sở hữu chiều cao 160 cm và được đánh giá là "nấm lùn" so với các ngôi sao nữ khác. Dù vậy, cô nổi lên như một hiện tượng sau phim Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp năm 2017. Bằng diễn xuất đáng yêu, nữ diễn viên được khán giả yêu mến, phong cho biệt danh "nữ thần thanh xuân thế hệ mới". Sau vai chính đầu tiên, Thẩm Nguyệt liên tiếp tham gia vào các dự án như Vườn sao băng 2018, Anh đã yêu bạn thân của em... Bên cạnh năng khiếu diễn xuất, Thẩm Nguyệt còn sở hữu giọng hát trong trẻo, đam mê nhiếp ảnh cùng nhiều tài lẻ khác.

Thẩm Nguyệt trong "Anh đã yeu bạn thân của em" Thẩm Nguyệt trong "Anh đã yeu bạn thân của em"

