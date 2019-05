Mỹ nhân TVB lộ ảnh giường chiếu với chồng của bạn thân

Tờ ON đưa tin, diễn viên TVB Diêu Tử Linh bí mật cặp kè với Raymond Young, chồng của cô bạn thân Sarika. Nhiều bức ảnh cặp đôi thân mật trong phòng ngủ được tung tràn ngập trên Weibo, gây sốc cho khán giả. Một nguồn tin cho hay, loạt ảnh được chụp tại Thái Lan năm ngoái, do Raymond chủ động chụp, hiện tại chưa hiểu lý do vì sao bị phát tán. Theo một thông tin khác, Raymond và Sarika đã kết hôn được 8 năm nhưng chưa có con cái.

Ảnh "nóng" của Diêu Tử Linh và Raymond bị phát tán lên mạng.

Ảnh cặp đôi nghỉ ở Thái Lan bị phát tán.

Diêu Tử Linh hiện là tâm điểm chỉ trích của dư luận, bởi hiện tại Raymond Young và Sarika vẫn là vợ chồng về mặt pháp lý, dù nhiều nguồn tin cho hay cặp đôi này đã ly thân được khoảng 2 năm nay. Theo tờ ON, Diêu Tử Linh bị gọi là "phiên bản thứ hai của Hoàng Tâm Dĩnh" - Á hậu vừa dính scandal cặp kè với Hứa Chí An, dù anh này đã kết hôn với Trịnh Tú Văn nhiều năm. Hiện tại, Tử Linh bị yêu cầu rời khỏi làng giải trí, dừng quay bộ phim Đường nhân nhai đang quay dở.

Trước ồn ào, Diêu Tử Linh trả lời phỏng vấn báo chí cho biết cô vô cùng mệt mỏi với những câu hỏi dồn dập từ ký giả, bạn bè... Cô tuyên bố sẽ sớm giải thích sự việc.

Raymond Young là doanh nhân, hiện kinh doanh chuỗi nhà hàng Dragon-i tại Hong Kong. Vợ anh, Sarika là một cô gái mang hai dòng máu Trung Quốc, Ấn Độ, năm nay 34 tuổi, vẻ đẹp hình thể rất nóng bỏng. Cô là người mẫu, từng đóng quảng cáo, quay MV cho nhiều nghệ sĩ Hong Kong. Cô và Diêu Tử Linh là bạn bè thân thiết nhiều năm nay.

Sarika và chồng. Người mẫu lai được đánh giá là đẹp bốc lửa.

Diêu Tử Linh năm nay 38 tuổi, là diễn viên trụ cột TVB. Cô từng hẹn hò với doanh nhân giàu có, tài sản hơn 100 triệu HKD Trịnh Tử Ban, nhưng đã chia tay vào tháng 3 năm ngoái. Diêu Tử Linh đóng rất nhiều phim TVB như Bầu nhiệt huyết, Cảnh sát tài ba, Lời nói ngọt ngào, Liệt hỏa hùng tâm, Công chúa giá đáo, Nữ cảnh yêu tác chiến, Hảo tâm tác quái, Cộng sự...

Diêu Tử Linh và Sarika là bạn bè thân thiết.

Nguyễn Hương (Theo ON)