Mỹ nhân Singapore hóa thân nữ cảnh sát biển 0 Lâm Tuệ Linh (Rebecca Lim), diễn viên Singapore, đảm nhận vai Mạn Đình, một bóng hồng tài giỏi trong lực lượng vũ trang, trong phim 'Nữ cảnh sát trưởng'.

Tạo hình đầy sắc sảo, mạnh mẽ của Lâm Tuệ Linh trong phim mới C.L.I.F 5 (Nữ cảnh sát trưởng) được giới thiệu tới khán giả và gây ấn tượng. Trong phần 5 của series đình đám Singapore này, Lâm Tuệ Linh đảm nhận vai nữ cảnh sát trưởng đội cảnh sát biển với "tinh thần thép".

Đảm nhận vai nữ chính Mạn Đình, Lâm Tuệ Linh cho biết cô thích thú nhưng không kém phần lo sợ: "Tôi rất yêu thích bốn mùa đầu tiên của phim, nên khi biết mình sẽ là một phần của mùa thứ năm, tôi đã rất phấn khích. Tuy nhiên, sự phấn khích không kéo dài quá lâu, sau khi tôi phát hiện ra mình đóng vai một cảnh sát biển. Tôi thậm chí bắt đầu buồn nôn sau khi ở trên thuyền trong vài giờ, có vẻ tôi và nước không hợp nhau".

Vai diễn của Tuệ Linh trong "C.L.I.F 5".

Chia sẻ về series C.L.I.F, Lâm Tuệ Linh hào hứng tiết lộ: "Thật lòng, tôi thậm chí không nghĩ có ai còn nhớ rằng tôi đã tham gia mùa đầu tiên của C.L.I.F. Khi đó, tôi đã đóng vai một sĩ quan pháp y với chỉ 5 cảnh quay". 8 năm trôi qua Lâm Tuệ Linh đã được "thăng chức", và giờ đây trở thành nữ diễn viên chính trong phần 5.

Đóng cùng Lâm Tuệ Linh trong phim là tài tử Phương Triển Phát. Ở các phần trước, Phương Triển Phát đảm nhận vai nhân vật phản diện. Tuy nhiên, với phần thứ 5 này, Phương Triển Phát gia nhập Cục Điều tra Hình sự (CID) với tư cách cán bộ điều tra cấp cao.

C.L.I.F (viết tắt của Can đảm, Lòng trung thành, Chính trực, Công bằng) là một bộ phim được sản xuất với sự hợp tác của đơn vị sản xuất và Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF). Mỗi mùa, phim nói về một nội dung khác nhau như Cảnh sát giao thông, Cục điều tra hình sự, Phòng thương mại và Đơn vị kiểm soát cộng đồng... Sau thành công của các phần trước, Mediacorp tiếp tục cho ra mắt C.L.I.F 5 (Nữ cảnh sát trưởng), với nội dung xoay quanh đội tuần tra cảnh sát biển.

Lâm Tuệ Linh bên bạn diễn.

Lâm Tuệ Linh (Rebecca Lim) là nữ diễn viên người Singapore, nổi tiếng với vai diễn Wendy Lim - một luật sư thực tập sinh trong chương trình truyền hình The Pupil. Năm 2010, cô đã đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Asian Television Awards. Năm 2015, màn trình diễn hài hước trong bộ phim Yes We Can giúp cô giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải Star Awards hàng năm của MediaCorp. Tuệ Linh có một câu lạc bộ người hâm mộ chính thức được gọi là The Becker's Team.

Tại Việt Nam, Nữ cảnh sát trưởng lên sóng lúc 12h30 thứ 2 tới thứ 7 trên kênh HTV7 từ ngày 19/10.

Nguyễn Hương