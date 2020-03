Mỹ nhân Hàn độc thân chăm bố mẹ khiếm thính 0 Lim Eun Kyeong cho biết bố mẹ cô đều bị vấn đề tai nên sinh hoạt khó khăn. Cô quyết định không vội yêu để tận tâm chăm sóc bố mẹ.

Diễn viên Lim Eun Kyeong mới đây xuất hiện trong chương trình Radio Star của MBC để chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Đây là lần đầu tiên cô hé lộ với khán giả về đời sống cá nhân.

Diễn viên Lim Eun Kyeong tâm sự về cuộc sống hiện tại.

Lim Eun Kyeong cho biết cô chưa có ý định kết hôn, cũng ngại việc hẹn hò vì phải dành nhiều thời gian chăm bố mẹ: "Cả bố và mẹ tôi đều bị khiếm thính, lúc nào tôi cũng cần phải chú ý đến họ trước. Vì vậy, tôi không muốn những mối quan hệ khác gây ảnh hưởng và làm mọi thứ rối tung lên. Nếu tôi có yêu thì một ngày nào đó chúng tôi sẽ kết hôn, nhưng tôi sẽ tự mình lo cho bố mẹ. Tôi không muốn tạo gánh nặng lên vai bạn đời".

Sinh năm 1984, hiện ở tuổi 36 nhưng Lim Eun Kyeong cho biết cô chưa từng chính thức hẹn hò một ai. Mối quan hệ duy nhất cô từng trải qua là một chuyện tình quá ngắn ngủi: "Tôi từng yêu một người và thổ lộ tình yêu với anh ấy. Tuy nhiên, chúng tôi bên nhau không được một tháng, lý do là vì tôi là người của công chúng nên lịch trình bận rộn. Anh ấy đã gọi điện chia tay tôi qua điện thoại vì không thích công việc của tôi", Lim Eun Kyeong chia sẻ. Cô cũng thừa nhận rằng mình có một chút ngại yêu qua mai mối: "Tôi từng đi hẹn hò qua mai mối rồi, nhưng có vẻ như tôi không hợp với điều đó. Tôi gia nhập showbiz khi còn trẻ, thế nên đôi khi tôi có chút ngại ngần gặp gỡ mọi người".

Diễn viên Lim Eun Kyeong.

Lim Eun Kyeong khởi nghiệp năm 1999 với vai trò người mẫu quảng cáo, cô đóng một số phim như Resurrection of the Little Match Girl, Conduct Zero, Doll Master, Marrying High School Girl...

Nguyễn Hương (Theo News)