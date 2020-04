Mỹ nam tuổi teen phim 'Thế giới hôn nhân' 0 Trước khi được đánh giá cao về ngoại hình và diễn xuất trong phim Hàn 19+ 'Thế giới hôn nhân', Jeon Jin Seo từng đóng 'Những người thừa kế', 'Huyền thoại biển xanh', 'Mặt trời của chủ quân'...

Ngôi sao 14 tuổi đảm nhận vai diễn Joon Young, con trai của bác sĩ Sun Woo và người chồng phụ bạc Tae Oh trong phim Thế giới hôn nhân (The World of The Married) đang phát sóng. Ở các tập đầu, cậu được yêu mến nhờ gương mặt điển trai, chiều cao 1,72 m và thần thái hiền lành, phù hợp vai diễn đứa con ngoan trong gia đình nề nếp. Nhưng gần đây, Jin Seo gây chú ý nhiều hơn, khi vai diễn của cậu có nhiều khoảng lặng tâm lý lẫn những xung đột dữ dội.

Jeon Jin Seo đóng vai Joon Young trong Thế giới hôn nhân.

Ở tập 6, phân đoạn cao trào nhất là khi Sun Woo đưa Joon Young rời khỏi trường học, ngăn cản sự tiếp xúc của cậu bé với bố. Từ trên đường đi tới khi dừng chân trước biển, hai mẹ con tranh cãi gay gắt. Sớm đã phát hiện bố ngoại tình, Joon Young che giấu bí mật này bởi không muốn gia đình đổ vỡ. Cậu bé mong mẹ tha thứ cho bố, còn nói với mẹ rằng: "Bố phản bội mẹ, chứ không phải con".

Nhập vai giàu cảm xúc, khóc tốt, tương tác hòa hợp với minh tinh Kim Hee Ae trong cảnh này, Jeon Jin Seo được đánh giá cao về tài năng. Sau khi tập phim lên sóng, tên của cậu bé lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Naver của Hàn Quốc. Khi phim bước sang giai đoạn sau, diễn viên tuổi teen tiếp tục chinh phục khán giả bằng lối diễm nội tâm có chiều sâu, tinh tế trong ánh mắt, cử chỉ và lời thoại. Nhân vật Joon Young bị chê trách là đứa con ích kỷ, vô tâm, bênh vực người cha bội bạc và làm mẹ đau lòng. Nhưng nhờ vậy, Jeon Jin Seo càng nhận nhiều phản hồi tích cực.

Mỹ nam tuổi teen phim 'Thế giới hôn nhân' Cảnh phim đưa Jeon Jin Seo trở nên nổi tiếng

Trên màn ảnh xứ Hàn, cậu nhóc sinh năm 2006 này không phải gương mặt lạ lẫm. Cậu bén duyên phim ảnh từ khi 6 tuổi, với phim đầu tay là You're My Favorite. Vẻ đáng yêu, có nét giống con lai giúp Jeon Jin Seo trở thành một trong các sao nhí "đắt hàng" phim ảnh và quảng cáo. Cậu bé từng hai lần đóng vai của Lee Min Ho lúc nhỏ trong Những người thừa kế (năm 7 tuổi) và Huyền thoại biển xanh (năm 10 tuổi). Ngoài ra, Jin Seo còn góp mặt các series đình đám Quý ngài Ánh dương, Mặt trời của quân chủ, Vì sao đưa anh tới, Tiểu sử chàng Nokdu...

Jeon Jin Seo đóng vai của Lee Min Ho lúc nhỏ trong Huyền thoại biển xanh.

Với các diễn biến hiện tại của Thế giới hôn nhân, Jeon Jin Seo sẽ có nhiều đất diễn khi nhân vật Joon Young mắc chứng trầm cảm, rạn nứt quan hệ với mẹ và có dấu hiệu trộm đồ của bạn. Theo phim gốc Doctor Foster của truyền hình Anh, nhân vật đứa con này cuối phim sẽ bỏ nhà ra đi. Bộ phim tiếp tục chiếu các tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần.

Hình ảnh đóng phim và quảng cáo của Jeon Jin Seo lúc nhỏ.

Phong Kiều (Theo HK01, K Star Live, The K Daily)