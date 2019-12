'Mỹ nam hot nhất Ấn Độ' gây sốt khi cởi áo 0 Ngôi sao phim truyền hình Ấn Độ Harshad Chopra hôm 12/12 ra mắt bộ ảnh mới gợi cảm khiến khán giả phấn khích.

Trong bộ ảnh, tài tử bán nude, để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Loạt ảnh của Harshad Chopra khiến phái nữ "sốt xình xịch". Nhiều khán giả để lại bình luận trên mạng xã hội và khen ngợi vẻ nam tính của anh.

Hình thể cuồn cuộn của ngôi sao Ấn Độ.

Đường nét gương mặt của Harshad Chopda được nhiều khán giả yêu thích.

Harshad Chopda bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2006 với bộ phim Mamta của Zee TV. Với gương mặt và hình thể quyến rũ, anh từng đứng số 16 trong danh sách 20 người đàn ông được khao khát nhất do The Time of India bầu chọn năm 2017. Năm 2018, anh đứng vị trí số 19 trong danh sách 50 quý ông châu Á hấp dẫn nhất, do tờ Eastern Eye đánh giá.

Bên cạnh vẻ đẹp trai, tài tử còn nhận được nhiều lời khen ngợi lẫn các giải thưởng diễn xuất. Anh từng được vinh danh là Nam diễn viên xuất sắc tại ITA 2018 nhờ bộ phim Tere Liye.

Gần đây, Harshad Chopda tái xuất màn ảnh với bộ phim Ngày mới bắt đầu (Bepannah). Phim là câu chuyện tình tréo ngoe giữa Aditya (Harshad Chopda) và Zoya (Jennifer Winget). Theo nội dung phim, hai người đến với nhau sau khi lần lượt bị phản bội, gia đình tan vỡ. Tác phẩm giúp Harshad Chopda đoạt được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải nam diễn viên được yêu thích tại ITA Awards. Ngoài ra, anh còn nhận một số giải thưởng tại AVTA, Lion Awards...

Ngoài cặp đôi chính Harshad Chopda - Jennifer Winget, Ngày mới bắt đầu còn có sự tham gia của Rajesh Khattar, Parineeta Borthak, Tahee Shabbir...

Harshad Chopda trong "Ngày mới bắt đầu".

Tại Việt Nam, Ngày mới bắt đầu sẽ lên sóng HTV7 lúc 17h thứ hai tới thứ sáu hàng tuần, từ ngày 17/12.

Trailer "Ngày mới bắt đầu" Trailer "Ngày mới bắt đầu"

Nguyễn Hương (Theo Iwmbuzz)