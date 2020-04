Mỹ nam Hàn bỏ vợ CEO sau một năm cưới 0 Thành viên nhóm Click-B Kim Sang Hyuk và bà xã Song Da Ye đường ai nấy đi sau thời gian ngắn làm vợ chồng.

Công ty quản lý của Kim Sang Hyuk cho biết nam ca sĩ đang hoàn tất thủ tục ly hôn. Lý do cụ thể không được tiết lộ do "tôn trọng sự riêng tư của nghệ sĩ". Tuy nhiên, theo một nguồn tin, cặp đôi không thể tiếp tục hôn nhân do khác biệt tính cách.

Một nguồn tin tiết lộ: "Cặp đôi đã trải qua nhiều lần đối thoại nhưng không thể tìm thấy tiếng nói chung. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ quyết định sẽ đi theo con đường của riêng mình". Để tránh gia đình hai bên tổn thương, cả hai giữ kín thông tin và chỉ công bố khi thủ tục hoàn tất.

Kim Sang Hyuk và vợ trong ảnh cưới.

Kim Sang Hyuk là thành viên nhóm nhạc Click-B, gây ấn tượng với nhiều ca khúc như Dreaming, Undefeatable... Vợ anh, Song Da Ye kém chồng 6 tuổi, là CEO của một sàn mua sắm online. Đám cưới của cặp đôi tổ chức vào 7/4/2019. Theo một nguồn tin, 6 tháng sau cưới, hai người đã trục trặc. Tháng 2 năm nay, họ không còn theo dõi nhau trên mạng xã hội. Mọi hình ảnh chung từng đăng trên Instagram đều bị hai người xóa.

Nguyễn Hương (Theo News)