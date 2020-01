MV mới của Đen Vâu đạt triệu view sau một đêm 0 Tối 19/1, Đen Vâu tung MV 'Một triệu like' do anh lên ý tưởng và đạo diễn, chưa đầy 24 tiếng đã đạt 1,8 triệu view.

MV Một triệu like MV 'Một triệu like'

Ca khúc mượn lại nhạc gốc của bài hát nhạc Nga 'Triệu đóa hồng', gồm phần rap chủ đạo của Đen Vâu và đoạn hát ngắn của ca sĩ Thành Đồng. Trong đó, lời rap chia thành ba phần: ăn mừng fanpage đạt triệu like, nhìn lại hành trình từ khi là kẻ "lông bông" tới khi trở thành ngôi sao nhạc Rap của Đen và tự sự của nam ca sĩ về những chỉ trích, phán xét người khác đối với anh.

Đúng như câu rap ở đầu ca khúc "Đen Vâu keep it real, rap theo kiểu đơn giản nhất", 'Một triệu like' mang phong cách âm nhạc mộc mạc, đầy tính tự sự quen thuộc của anh. Phần hình ảnh được thực hiện đơn giản như cuộc dạo chơi của nam ca sĩ khi ghé thăm Đà Lạt và Hội An. MV do anh lên ý tưởng và đích thân đạo diễn.

MV thực hiện đơn giản.

Với MV ra mắt trong những ngày giáp Tết, Đen Vâu gửi lời tri ân đến người hâm mộ đồng hành và ủng hộ anh trong thời gian qua. Đây cũng là sản phẩm khép lại một năm 2019 sôi nổi của anh trong âm nhạc với 10 bài hát và một liveshow cá nhân. Trong đó, ba ca khúc lọt top thịnh hành YouTube gồm 'Bài này chill phết', ' Hai triệu năm', 'Lối nhỏ'.

Đen Vâu tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989 ở Hạ Long. Sau khi học hết cấp ba và trước khi trở thành rapper nổi tiếng, anh từng có 7 năm làm công nhân vệ sinh bãi biển ở Hạ Long. Năm 2011, anh đoạt giải Bài hát được khán giả yêu thích nhất với ca khúc Cây bàng tại chương trình Bài Hát Việt. Đến năm 2014, Đen Vâu mới thực sự được chú ý khi bài hát Đưa nhau đi trốn do anh và Linh Cáo kết hợp. Anh từng sáng tác các bài Đi theo bóng mặt trời, Trời ơi con chưa muốn chết, Cô gái bàn bên, Ta và nàng...

Cách đây không lâu, Đen Vâu là một trong 5 đề cử ở hạng mục Ngôi sao Âm nhạc thuộc giải thưởng Ngôi sao của năm 2019 của báo Ngoisao.net, bên cạnh Sơn Tùng, Hoàng Thùy Linh, Chi Pu, Trúc Nhân.

Phong Kiều