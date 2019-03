Muôn nẻo đường tình của 6 nàng Chu Chỉ Nhược nổi tiếng

Châu Hải My nên duyên với Lữ Lương Vỹ khi cô 19 tuổi. Ba năm sau, họ bí mật đăng ký kết hôn ở Mỹ, nhưng chưa kịp làm lễ cưới đã đường ai nấy đi. Sau này, nữ diễn viên đến với nhiều người đàn ông, không ít người kém tuổi cô nhưng đều không đi tới đâu. Ở tuổi 53, Châu Hải My lẻ bóng. Cô bày tỏ thích cảm giác tự do, không muốn sinh con vì chứng tiểu cầu thấp bẩm sinh.