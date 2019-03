Mối quan hệ tai tiếng với cha nuôi của 4 mỹ nhân Hoa ngữ 0 Phạm Băng Băng bị nghi ngờ sinh con cho Hồng Kim Bảo, Lưu Diệc Phi được cha nuôi đại gia o bế hết sức.

Phạm Băng Băng - Hồng Kim Bảo

Phạm Băng Băng sinh năm 1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm lên 15 tuổi, người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được nhiều người biết đến khi tham gia bộ phim Hoàn Châu cách cách năm 1998. Sau khi nổi tiếng, cô chuyển đến Thượng Hải học tập và lập nghiệp. Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng cả điện ảnh lẫn truyền hình như Võ Mị Nương truyền kỳ, Tôi không phải Phan Kim Liên...

Nổi tiếng là sao nữ thân thiết với nhiều nhân vật lớn trong ngành giải trí nhưng mối quan hệ đáng ngờ giữa Hồng Kim Bảo và Phạm Băng Băng Băng vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Năm 2000, báo chí Hong Kong tràn ngập hình ảnh của hai "cha con" mỹ nhân họ Phạm. Theo một số nguồn tin thân cận, vì muốn mở rộng sự nghiệp tại Hong Kong nên "nàng Kim Tỏa" đã nhờ đến sự giúp đỡ của "ông trùm võ thuật xứ Cảng". Nhờ có Hồng Kim Bảo chống lưng, tên tuổi của mỹ nhân lan rộng khắp Hong Kong sau khi góp mặt trong bộ phim "Đặc cảnh Phi Long".

Em trai Phạm Băng Băng (ảnh phải) được cho là con rơi của người đẹp và Hồng Kim Bảo (ảnh trái).

Năm 2007, người đẹp lần đầu tiên giới thiệu em trai đến công chúng tại liên hoan phim Berlin. Sự xuất hiện của người em trai kém cô 19 tuổi đã dấy lên nhiều tin đồn rằng Thừa Thừa chính là con ngoài giá thú của Băng Băng với tài tử Hong Kong Hồng Kim Bảo. Đứng trước áp lực và nghi vấn lớn từ giới báo chí, cô chấp nhận phỏng vấn và khẳng định em trai cô được chính mẹ đẻ của cô sinh ra tại quê nhà Thanh Đảo. Người đẹp cho biết, gia đình mình từng phải nộp phạt một khoản tiền lớn vì vi phạm chính sách một con của Trung Quốc.

Tuy Phạm Băng Băng nhiều lần phủ định Thừa Thừa là con ruột nhưng thái độ của Hồng Kim Bảo khi được hỏi đến vấn đề này lại khiến nhiều người đặt nghi vấn. Trong một lần trả lời phỏng vấn khi tham gia chương trình giải trí, khi được MC hỏi về Thừa Thừa, nam diễn viên đã có phát ngôn gây sốc: "Nếu thật sự là con của tôi, thì tôi cũng không nhận". Sự nửa vời trong câu trả lời này càng làm tăng thêm sự tò mò của nhiều người.

Hiện tại, cặp cha con nuôi tai tiếng này không còn giữ liên lạc với nhau. Phạm Băng Băng đang rục rịch quay lại làng giải trí sau scandal trốn thuế. Em trai cô cũng nối bước theo chị gái, tiến thân vào Cbiz với tư cách là Idol. Còn Hồng Kim Bảo hiện chung sống cùng vợ và các con.

Trần Bảo Liên - Hoàng Nhậm Trung

Nữ diễn viên Hong Kong sinh năm 1973 trong một gia đình nghèo khó. Mỹ nhân tiến thân vào lĩnh vực phim 18+ qua tác phẩm đầu tay "Phía sau cánh cửa hồng". Cô nhanh chóng trở thành ngôi sao nổi tiếng của dòng phim cấp ba và trở thành biểu tượng tình dục khi đó. Năm 1995, người đẹp thường xuyên xuất hiện cùng đại gia nổi tiếng lăng nhăng - Hoàng Nhậm Trung. Do thiếu thốn tình cảm của cha từ nhỏ nên Bảo Liên coi Nhậm Trung như cha của mình và hay gọi ông là "cha nuôi". Người đẹp tiết lộ, mối quan hệ của hai người ban đầu chỉ dừng lại ở mức cha con nhưng do đại gia quá tốt nên cô đã yêu ông. Lời thú nhận này đã khiến nữ diễn viên phải hứng chịu nhiều "búa rìu" dư luận vì qua lại với người đàn ông lớn hơn 33 tuổi đã có vợ con. Khán giả chỉ trích cô thậm tệ và cho rằng cô là người hám tiền, chỉ mê tài sản của Hoàng Nhậm Trung.

Năm 1998, nhận thấy cha nuôi có ý định cắt đứt tình cảm với mình, mỹ nhân tìm đến thuốc phiện để quên đi hiện thực đau khổ. Trần Bảo Liên từng cố tự sát khi tham gia một chương trình truyền hình nhưng may mắn được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Cô cũng từng nhiều lần cố đốt lửa để tìm đến cái chết tại nhà riêng nhưng không thành. Năm 1999, vì quá bất lực trước lối sống tiêu cực của Trần Bảo Liên, Hoàng Nhậm Trung đã chấm dứt quan hệ với cô. "Nữ hoàng phim cấp 3" dùng nhiều cách để níu giữ "cha nuôi" nhưng đều bị ông phũ phàng cự tuyệt.

Trần Bảo Liên và Hoàng Nhậm Trung.

Đại gia chu cấp cho người đẹp 3 triệu Đài tệ và làm thủ tục đưa cô sang Anh du học với mục đích giúp Bảo Liên vực lại sự nghiệp, thoát khỏi ma túy. Tuy nhiên, sau khi sang Anh, nữ diễn viên ngày càng buông thả hơn. Năm 2002, ngay sau khi quay về Thượng Hải, cô sinh một bé trai. Vì trầm cảm nặng, chỉ 15 ngày sau khi lâm bồn, cô nhảy từ tầng 24 tự tử. Trần Bảo Liên để lại bức thư tuyệt mệnh nhắn nhủ tới "cha nuôi": "Bảo Liên đi đây, anh hãy giữ gìn sức khỏe. Ngay cả trước khi chết, Bảo Liên vẫn yêu anh". Ngoài ra, cô cũng nhắn nhủ mọi người hãy tìm cha đứa bé giúp mình nhưng không để lại manh mối gì liên quan đến người này.

Hai năm sau khi nữ diễn viên qua đời, cha nuôi của cô cũng ra đi ở độ tuổi 64. Con trai của Trần Bảo Liên đang được quản lý của Vương Phi nuôi nấng.

Lưu Diệc Phi - Trần Kim Phi

"Nàng Tiểu Long Nữ" là một trong những sao nữ nổi tiếng và có cát-xê cao nhất nhì Cbiz. Nhờ nhan sắc trong trẻo, thân hình mỏng manh, cô được khán giả đặt biệt danh là "thần tiên tỷ tỷ". Lưu Diệc Phi là một trong số ít sao hiếm khi dính phải tin đồn, bê bối nhưng mối quan hệ cha nuôi - con gái giữa cô và đại gia nổi tiếng Trần Kim Phi khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi. Cha nuôi của người đẹp là Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn đầu tư Thông Sản Bắc Kinh, từng đứng thứ 23 trong số những người giàu nhất Trung Quốc, có thế lực lớn mạnh về cả kinh tế và chính trị. Nhờ có sự hậu thuẫn vững chắc về tài chính của Trần Kim Phi, Lưu Diệc Phi luôn được ưu ái dành cho những vai chính từ khi mới bước vào nghề.

Lưu Diệc Phi và cha nuôi Trần Kim Phi.

Sinh nhật năm 18 tuổi của Lưu Diệc Phi, Trần Kim Phi tổ chức cho con gái nuôi một lễ trưởng thành đặc biệt tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài với kinh phí lên đến 1,8 triệu NDT. Ông cũng là người thường xuyên tháp tùng mỹ nhân đến dự các sự kiện với tư cách quản lý. Vào những ngày nghỉ, hai cha con Lưu Diệc Phi thường bị bắt gặp cùng nhau mua sắm, ăn tối. Mối quan hệ thân thiết quá mức của đại gia và người đẹp khiến nhiều khán giả nghi ngờ Trần Kim Phi thực chất là tình nhân của cô.

Tuy nhiên mối quan hệ tốt đẹp của hai cha con Lưu Diệc Phi được cho là đã bị rạn nứt sau khi người đẹp công khai hẹn hò với tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun. Vài tuần sau khi "thần tiên tỷ tỷ" xác nhận chuyện tình cảm với Seung Hun, cha nuôi của cô cũng công khai thân mật với nữ diễn viên nhỏ hơn 30 tuổi - Dương Thái Ngọc. Nhan sắc người tình của ông Trần Kim Phi cũng khiến nhiều người bất ngờ vì có nét hao hao Lưu Diệc Phi. Kể từ khi hẹn hò với đại gia, Thái Ngọc cũng nhận được nhiều dự án điện ảnh và truyền hình đình đám như Phương Hoa, Seven days...

Ông Trần Kim Phi bên tình mới - Dương Thái Ngọc.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi đã chấm dứt mối tình với Song Seung Hun và chưa công khai tình cảm nào mới. Cha nuôi của người đẹp thì thường xuyên bị bắt gặp tay trong tay, ôm hôn tình trẻ trên phố.

Đặng Kiến Quốc - Can Lộ Lộ

Can Lộ Lộ là một trong những cái tên từng làm sóng làm gió trên cộng đồng mạng vì cách ăn mặc hở hang táo bạo. Nổi tiếng sau một đêm nhờ đoạn video khỏa thân do mẹ đăng lên, Can Lộ Lộ liên tục được mời xuất hiện tại các sự kiện và kiếm về bộn tiền nhờ chiêu trò khoe thân. Nổi lên như một hiện tượng, mỹ nhân nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đạo diễn nổi tiếng lăng nhăng Đặng Kiến Quốc.

Đặng Kiến Quốc và Can Lộ Lộ tham dự một sự kiện vì môi trường.

Năm 2011, Can Lộ Lộ và Đặng Kiến Quốc thường xuyên công khai xuất hiện tình tứ với nhau. Dù trong khoảng thời gian đó, nam đạo diễn đang chuẩn bị tiến hành hôn lễ với bạn gái 9X - Hoàng Tử Kỳ nhưng ông luôn gắn bó như hình với bóng bên mỹ nhân hở bạo. Khi được hỏi về mối quan hệ với Can Lộ Lộ, Kiến Quốc cho biết chỉ coi người đẹp như con nuôi. Tuy nhiên những hình ảnh ôm hôn, sờ soạng của cặp đôi bị báo chí phanh phui đã chứng minh mối quan hệ bất thường của cả hai. Hai người bị gọi là "cặp đôi thảm họa" của Trung Quốc vì những chiêu trò rẻ tiền, thiếu thẩm mỹ.

Mối quan hệ tai tiếng của các cặp cha nuôi - con gái trong Cbiz Đặng Kiến Quốc cởi áo của Can Lộ Lộ trong sự kiện môi trường

Mối quan hệ cha con cả hai kéo dài không được bao lâu thì rạn nứt bởi sự ngăn cấm của mẹ Can Lộ Lộ. Bà cho biết: "Tôi không để con gái mình qua lại với người già hơn cả tôi được". Hiện tại, hai người không còn xuất hiện cùng nhau. Đạo diễn họ Đặng nhanh chóng tìm được niềm vui mới bên các cô gái trẻ đáng tuổi con cháu. Sau khi phải chịu lệnh cấm sóng và bị đuổi khỏi làng giải trí, Can Lộ Lộ cũng không còn thu nhập nhiều như trước, cô phải tiếp rượu tại các quán karaoke để kiếm tiền.

Thanh Huyền

Ảnh: Weibo