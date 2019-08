Mộ 'ngọc nữ Hong Kong' tan hoang vì bị phá 0 Nơi lưu trữ tro cốt của Vưu Mẫn gạch đá vỡ vụn, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Tờ ON đưa tin, nơi đặt tro cốt của nữ diễn viên quá cố người Hong Kong Vưu Mẫn và chồng - ông Cao Phúc Cầu hiện bị phá hủy nghiêm trọng. Trong phần mộ tại nghĩa trang công giáo ở khu Happy Valley, phần đá cẩm thạch đã bị vỡ vụn, tro cốt, các đồ vật như lọ hoa, bát cắm hương đều lộn xộn. Nguồn tin từ ON cho hay cảnh sát đang xử lý vụ trộm, do ai đó phá hoại khiến phần mộ bị vỡ, tuy nhiên chưa liệt kê những tài sản bị mất.

Nơi lưu trữ tro cốt của Vưu Mẫn bị xáo trộn, gạch đá ngổn ngang.

Vưu Mẫn (1936 - 1996), là "ngọc nữ" nức tiếng Hong Kong thập niên 1950-1960. Bà là người đầu tiên đoạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc, giải Kim Mã. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Vưu Mẫn vẫn quyết định rời khỏi showbiz sau kết hôn năm 1964 với một đại gia. Cuộc sống của bà trôi qua rất yên bình và bà qua đời năm 1996 do bệnh tim, thọ 60 tuổi.

Nhan sắc Vưu Mẫn.

Nguyễn Hương (Theo News)