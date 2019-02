Miranda Lambert cưới chàng cảnh sát trẻ sau 4 năm ly hôn Blake Shelton

Ảnh cưới của Miranda Lambert và chồng trẻ.

Trên Instagram tối 16/2, Miranda Lambert khoe ảnh cưới kèm theo lời tiết lộ: "Vinh danh ngày Valentine, tôi muốn chia sẻ một vài tin vui. Tôi đã gặp tình yêu của đời mình và chúng tôi đã kết hôn. Trái tim tôi tràn đầy. Cảm ơn Brendan Mcloughlin vì tình yêu của anh dành cho em". Cô đính kèm theo hashtag #theone (người số một).

Tin vui này gây bất ngờ với tất các fan bởi không ai hay biết nữ ca sĩ 35 tuổi hẹn hò Brendan Mcloughlin từ khi nào. Đại diện của Miranda Lambert cũng xác nhận tin vui với tạp chí People và cho biết, đám cưới của cô đã được tổ chức bí mật cách đây một thời gian.

Miranda và Brendan yêu rồi kết hôn bí mật trong vòng vài tháng.

Nữ ca sĩ We Should Be Friends đã ly hôn ông hoàng nhạc đồng quê Blake Shelton vào năm 2015 sau 4 năm chung sống. Đến tháng 12/2015, cô khẳng định đang yêu ca sĩ trẻ Anderson East. Mối tình yêu kéo dài 2 năm và sau đó, Miranda hẹn hò trưởng nhóm Turnpike Troubadours là Evan Felker từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2018. Cô chưa từng hé lộ về chuyện tình cảm với người chồng mới.

Sau khi Miranda Lambert đăng ảnh cưới với Brendan Mcloughlin, truyền thông Mỹ nhanh chóng "truy tìm" danh tính của chú rể. Brendan được xác định là một sĩ quan cảnh sát 28 tuổi ở New York. Anh chàng có gương mặt điển trai và thân hình rắn rỏi này còn là một người mẫu bán chuyên.