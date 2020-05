Minh Hằng sợ người yêu ghen 0 Đóng vai 'gái hư' có nhiều cảnh gợi cảm trong phim 'Thoát ế', Minh Hằng đoán có thể khiến bạn trai nổi ghen.

Chiều 20/5, Minh Hằng dự sự kiện khởi động phim tại TP HCM, bên cạnh các diễn viên Quốc Trường, Bảo Anh, Diệu Nhi... Để phù hợp với hình tượng của mình trong phim, nữ diễn viên - ca sĩ mặc đồ sexy khoe eo thon, ngực đầy. Diễn một cảnh trong kịch bản gốc, Minh Hằng bộc lộ tính cách cao ngạo, sang chảnh, lối nói chuyện sắc sảo và đanh đá của nhân vật nhà thiết kế Quỳnh Lam mà cô đảm nhận. Cô úp mở giới thiệu đây là một nàng "gái hư".

Minh Hằng sexy khi dự sự kiện.

Minh Hằng tự nhận mình khó tính trong việc chọn kịch bản. Sở dĩ như vậy do cô tôn trọng nghề nghiệp của mình sau những năm tháng gặp nhiều may mắn trong vai trò diễn viên, nhận nhiều phim hay và được khán giả yêu mến. Khi mới nhận được lời mời đóng phim Thoát ế, Minh Hằng đắn đo, bởi nhân vật Quỳnh Lam khó diễn, là một thử thách so với các vai cô từng thể hiện.

Sau cùng, Minh Hằng đồng ý nhận vai với một điều kiện: cô được bỏ tiền đầu tư phim. Cô đánh giá Thoát ế có một kịch bản hay, sở hữu dàn diễn viên ngôi sao đông fan. Cô muốn trực tiếp tham gia vào sửa kịch bản, giám sát bộ phim để đảm bảo sản phẩm ra rạp chất lượng nhất. Chưa tiết lộ nhiều về sự trở lại điện ảnh của mình, Minh Hằng chỉ khẳng định cô hy sinh rất nhiều cho vai Quỳnh Lam.

Minh Hằng nói về đầu tư phim Thoát ế Minh Hằng chia sẻ về vai diễn trong Thoát ế

Thoát ế là phiên bản điện ảnh của sitcom Chiến dịch chống ế từng phát sóng cách đây hơn 5 năm nhưng có câu chuyện độc lập. Phim mở đầu bằng tiệc kỷ niệm ba năm ngày cưới của cặp Camy (Bảo Anh đóng) - Đăng Minh (Quốc Trường đóng). Minh Hằng, Diệu Nhi, Thuận Nguyễn vào vai những người bạn thân trong hội ế của nữ chính Camy. Phim thuộc thể loại tâm lý - trinh thám, được giới thiệu có nhiều cảnh nóng bỏng, căng thẳng. Dự án bấm máy cuối tháng 5 và dự kiến ra rạp vào tháng 12. Cùng với Minh Hằng, ca sĩ Ông Cao Thắng cũng đầu tư sản xuất phim này.

Phong Kiều