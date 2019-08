Miley Cyrus chạm mặt chồng cũ của người tình đồng giới 0 Ca sĩ Miley Cyrus và cô bạn gái Kaitlynn Carter tới bữa tiệc sau lễ trao giải VMAs, nơi chồng cũ của Kaitlynn là Brody Jenner cũng tham dự với bạn gái mới.

Đêm 26/8, Miley Cyrus và Kaitlynn Carter đến câu lạc bộ đêm Up & Down ở New Jersey để chúc mừng bố Miley thắng giải Ca khúc của năm (với bản hit Old Town Road). Hai cô gái tay nắm tay, vui vẻ bước vào bên trong nhưng từ chối chụp ảnh với người hâm mộ.

Miley (phải) và Kaitlynn đi dự tiệc sau lễ trao giải MTV Video Music Award.

Vài phút sau, Brody Jenner đến với bạn gái mới - người mẫu Josie Canseco. Theo Hollywood Life, cặp đôi đã tham gia bữa tiệc đến tận 3h30 sáng. Họ rất thoải mái, không hề e ngại việc Kaitlynn, Miley và gia đình nữ ca sĩ cũng có mặt tại đây.

Cặp Miley - Kaitlynn vào cùng câu lạc bộ đêm với Brody Jenner và bạn gái mới của anh (bên phải).

Ngôi sao truyền hình thực tế Brody Jenner và nữ blogger Kaitlynn Carter mới chia tay vào đầu tháng 8 sau 5 năm gắn bó. Ngày 10/8, Kaitlynn lộ ảnh ôm hôn Miley Cyrus bên bể bơi ở Italy. Brody từng comment đùa trên Instagram rằng có lẽ anh và Liam Hemsworth nên nắm tay đi dạo bên bờ biển khi hai cô vợ cũ của họ cặp với nhau.

Trước đây, Miley Cyrus - Liam Hemsworth và Brody Jenner - Kaitlynn Carter vốn là hàng xóm thân thiết tại Malibu. Khi xảy ra đổ vỡ và có chuyện tình đồng giới tréo ngoe này, dường như 4 người vẫn giữ được mối quan hệ tốt. Họ không nói bất kỳ điều gì xấu về nhau, thậm chí Brody còn lên tiếng bênh vực vợ cũ khi Kaitlynn bị nhiều người chỉ trích vì yêu Miley. Đổi lại, vào ngày sinh nhật của Brody (21/8), Miley và Kaitlynn gửi quà chúc mừng, ký tên chung hai người. Anh trai Kylie Jenner đăng hình hộp quà lên Instagram story kèm lời cảm ơn vợ cũ và Miley Cyrus.

Brody Jenner khoe món quà sinh nhật của Kaitlynn và Miley.

Hoài Vũ (Theo Hollywood Life, Pagesix)