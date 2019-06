Miley Cyrus bức xúc vì bị fan nam đè ra hôn

Sau vụ việc bị sàm sỡ ở Barcelona hôm 1/6 - nơi Miley Cyrus bị một fan nam lao vào ghì đầu, hôn má giữa đám đông - nữ ca sĩ đã đáp trả mạnh mẽ vào ngày 4/6. Miley phát biểu rằng bất kể phụ nữ làm gì hay mặc như thế nào, người khác không bao giờ có quyền sàm sỡ họ.

"Cô ấy có thể mặc những gì cô ấy muốn. Cô ấy có thể là một trinh nữ hoặc có thể ngủ với 5 người khác nhau. Cô ấy có thể ở bên chồng hay ở bên bạn gái của mình. Cô ấy có thể khỏa thân. Nhưng cô ấy không thể bị đụng chạm vào cơ thể mà không có sự đồng ý", Miley viết trên Twitter kèm theo video một đài truyền hình đưa tin về vụ sàm sỡ này.

Miley Cyrus bức xúc trước việc bị fan nam cưỡng hôn Bản tin phản ánh vụ Miley Cyrus bị quấy rối

Ngôi sao 26 tuổi đính kèm hashtag "Đừng quấy rối sự tự do của tôi". Đây là cũng là những ca từ trong bài hát mới Mother’s Daughter của Miley.

Miley Cyrus phản đối nạn quấy rối phụ nữ.

Khi xảy ra sự cố, Miley Cyrus có ông xã Liam Hemsworth ở bên. Tài tử The Hunger Games đã lập tức choàng tay ôm vợ đưa lên xe an toàn giữa vòng vây của người hâm mộ. Sau tình huống của Miley, chương trình The Talk tổ chức bàn luận về chủ đề này và các khách mời đều cho rằng không gian cá nhân của Miley cũng như những nghệ sĩ khác không nên bị xâm phạm.

Hoài Vũ (Theo People)