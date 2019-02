Michael Jackson từng quấy rối sao nhí trong rạp phim

Ra mắt tại LHP Sundance - Mỹ hôm 25/1, phim tài liệu Leaving Neverland gây sốc dư luận bởi những sự thật trần trụi về cáo buộc ấu dâm hướng về danh ca quá cố Michael Jackson. Nhiều câu chuyện quá khứ được tái hiện qua lời kể của hai nạn nhân Wade Robson và James Safechuck.

Làm lễ cưới giả, quấy rối trong rạp phim, ga tàu

James Safechuck cho hay anh quen biết Michael Jakson khi được chọn đóng một mẫu quảng cáo Pepsi cùng nam ca sĩ khi anh 8 tuổi. Lúc nhỏ, Safechuck có niềm hứng thú đặc biệt với các món đồ trang sức. Vì vậy, Michael Jackson thường đưa anh đến các cửa hiệu trang sức sang trọng. Danh ca quá cố từng mua tặng anh một chiếc nhẫn vàng đính kim cương và dùng làm vật đính ước trong lễ cưới giả của họ.

Michael Jackson và James Safechuck trong những năm 1980.

Mọi địa điểm xung quanh trang trại của Michael Jackson tại Neverland, khoang ghế ngồi riêng tư trong cụm rạp phim do ông sở hữu, căn gác bí mật tại ga tàu Neverland... đều trở thành địa điểm được ngôi sao ca nhạc tấn công James Safechuck.

Tiếp tục quấy rối sau khi hầu tòa

Wade Robson gặp Michael Jackson qua một cuộc thi nhảy khi lên 5 và cơn ác mộng quấy rối tình dục bắt đầu vào hai năm sau đó. Vũ công nhí một thời kể, danh ca quá cố từng tặng cho anh một chiếc máy fax thời thượng những năm 1980 và liên tục gửi những tin nhắn yêu đương qua đó. Tờ Variety dẫn lời mẹ của Robson: "Phòng khách nhà tôi tràn ngập các bản fax".

Wade Robson quen biết Michael Jackson qua một cuộc thi nhảy.

Lần cuối cùng Wade Robson "quan hệ" với Michael Jackson là vào năm 1997, trước khi giọng ca You Are Not Alone bắt đầu tour diễn vòng quanh thế giới và chỉ bốn năm sau khi ông hầu tòa lần đầu vì cáo buộc ấu dâm.

Sau một thời gian mất liên lạc, Michael Jackson mời Wade tới một khách sạn tại Los Angeles và xâm hại anh một cách thô bạo. Thấy Robson van xin vì quá đau đớn, Michael Jackson đã mủi lòng kết thúc hành vi của mình. Qua hôm sau, Michael Jackson nhờ thư ký gọi Wade Robson tới phòng tập nhảy và yêu cầu anh xử lý đồ lót nếu trên đó dính máu. Robson đã đem bỏ đồ lót ngay sau đó.

Đạo diễn Dan Reed (giữa) cùng James Safechuck (phải) và Wade Robson (trái).

Những câu chuyện được phanh phui trong phim tài liệu Leaving Neverland gây phẫn nộ trong giới phê bình phim và công chúng Mỹ. Trong khi đó, người nhà của Michael Jackson chỉ trích đạo diễn Dan Reed và đoàn phim dựng chuyện, phỉ báng cố ca sĩ. Wade Robson và James Safechuck lần lượt khởi kiện Michael Jackson xâm hại tình dục vào năm 2013-2014 nhưng đều bị xử thua kiện.

Phong Kiều

Ảnh: THR, Variety