Megan Fox hôn người tình mới trong MV 0 Nữ diễn viên 34 tuổi Megan Fox mặc nội y, diễn cảnh tình tứ với nam ca sĩ 30 tuổi Machine Gun Kelly - anh chàng cô đang hẹn hò sau khi chia tay người chồng gắn bó 10 năm.

Megan Fox gợi cảm bên Machine Gun Kelly trong MV mới.

Megan Fox đóng vai cô bạn gái bốc lửa của Machine Gun Kelly trong video ca nhạc Bloody Valentine. Bà mẹ ba con trở lại nóng bỏng với những cảnh quay khoe body trên giường và trong bồn tắm. Cô hôn, khiêu vũ và đùa giỡn cùng Machine trong căn biệt thự sang trọng.

Nam ca sĩ hát: "Anh sẽ gọi em là bạn gái. Anh tưởng tượng được nằm khỏa thân bên em. Anh sẵn sàng chết để được nắm tay em".

Megan Fox sexy trong MV của người tình mới MV 'Bloody Valentine'

MV được phát hành ngày 20/5 không lâu sau khi tin đồn Megan Fox hẹn hò Machine Gun Kelly rộ lên. Cô đào Transfomers và rapper kém bốn tuổi được trông thấy đi mua đồ ăn cùng nhau và về nhà riêng của Megan ở Los Angeles hôm 15/5. Trước đó, hai người là bạn diễn trong bộ phim Midnight in the Switchgrass quay ở Puerto Rico từ năm ngoái đến tháng ba năm nay.

Ngày 18/5, chồng Megan Fox là nam diễn viên Brian Austin Green xác nhận anh và Megan đã ly thân từ cuối năm ngoái. Brian cho biết vợ thay đổi từ khi đóng phim Midnight in the Switchgrass ở nước ngoài, cô muốn có cuộc sống tự do với những trải nghiệm mới, thoát khỏi cuộc sống hôn nhân nhàm chán. Dù còn rất yêu Megan, Brian đồng ý chia tay trong êm thấm và vẫn giữ tình bạn để cùng chăm sóc ba con trai.

Megan đã ly thân chồng (phải) và đang gặp gỡ nam ca sĩ Machine Gun Kelly (trái).

Chồng Megan nói rằng vợ không ngoại tình với Machine Gun Kelly và họ hiện chỉ là bạn. Tuy nhiên, tờ Us Weekly trích dẫn nguồn tin khẳng định Megan và nam ca sĩ trẻ thực sự đang hẹn hò. "Megan nghĩ Machine Gun Kelly là một anh chàng rất đáng yêu. Họ chắc chắn đang yêu nhau và để mọi thứ diễn tiến tự nhiên", nguồn tin cho hay.

Megan Fox và Brian Austin Green gắn bó bên nhau từ năm 2004, tổ chức đám cưới năm 2010. Cặp đôi có ba người con trai là Noah 7 tuổi, Bodhi 6 tuổi và Journey 3 tuổi. Trong khi đó, Machine Gun Kelly cũng đã có một người con riêng Casie 11 tuổi từ mối quan hệ trước đó.

Hoài Vũ