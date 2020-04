Mẹ Kim ám ảnh chuyện sex với bồ trẻ 0 Trong bữa ăn, bà Kris Jenner không ngừng kể về chuyện mây mưa cùng bạn trai kém 25 tuổi Corey Gamble khiến các cô con gái kinh ngạc.

Bà Kris Jenner, 64 tuổi, hỏi hai cô con gái Khloe Kardashian và Kendall Jenner trong lúc ăn trưa: "Son môi của mẹ có bị nhoen lên mặt không?". "Không ạ, tại sao vậy mẹ?", Khloe hỏi. Bà Kris cười giải thích: "Ồ, bọn mẹ vừa có một cuộc ân ái trên xe hơi. Son của mẹ hình như hơi nhiều quá. Áo mẹ có bị sao không?".

Khloe và Kendall đều tròn mắt trước tiết lộ cởi mở của mẹ trước ống kính máy quay của show truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians. Hai cô gái thậm chí còn sốc hơn với những thổ lộ tiếp theo về chuyện giường chiếu của mẹ với Corey Gamble - chàng trai da màu 8X gắn bó với bà hơn bốn năm nay.

Khloe (trái) sốc khi nghe mẹ thao thao nói về chuyện giường chiếu với bồ trẻ.

Khi Khloe hỏi bạn trai 39 tuổi của mẹ sao không đến ăn trưa cùng, bà Kris liền đáp: "Corey phải về nhà ngủ vì bọn mẹ đã thức cả đêm qua. Các con biết đó là như thế nào chứ!". Trong khi mẹ cười tủm tỉm, mặt Khloe lộ rõ vẻ thất kinh.

Lúc ăn bánh tiramisu, nữ doanh nhân U70 lại mơ màng nói đến những khao khát nhục cảm và thú nhận với hai người con: "Mẹ không thể ngừng nghĩ về sex".

Kris và chàng người tình Corey Gamble trong bữa tiệc sinh nhật.

Kris Jenner sau đó giải thích với khán giả rằng bà cảm thấy có lỗi vì đang ở giai đoạn hồi xuân và yêu đương cháy bỏng còn cô con gái Khloe Kardashian lại đơn thân lẻ bóng. Khloe đã chia tay cầu thủ Tristan Thompson vào đầu năm 2019 vì anh này bồ bịch.

"Phụ nữ trải qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống", mẹ Kim lý giải. "Tôi đang ở trong giai đoạn luôn cảm thấy không lúc nào đủ với bạn trai của mình. Có một chút bất công khi tôi hẹn hò và tận hưởng cuộc sống mà Khloe thì không".

Trong một đoạn phim hé lộ tập sau của show truyền hình thực tế, bà Kris Jenner khuyến khích con gái hẹn hò trở lại nhưng Khloe nói rằng cô đang hài lòng với cuộc sống mẹ đơn thân. Người đẹp 35 tuổi muốn dành thời gian và năng lượng cho con gái nhỏ hơn là yêu đương ai đó trong lúc này. Tuy nhiên Khloe Kardashian cũng đồng ý sẽ đi trữ đông trứng để mai này có thể sinh thêm con.

Ngôi sao truyền hình thực tế Kris Jenner có tất cả năm người con gái và một cậu con trai từ hai cuộc hôn nhân cũ. Với tài năng kinh doanh, quản lý gia đình và hoạt động trong showbiz, bà Kris đã xây dựng nên thương hiệu Kardashian nổi tiếng khắp thế giới suốt hơn một thập kỷ qua. Các con của Kris đều thành đạt, đặc biệt là cô con gái út 22 tuổi Kylie Jenner - tỷ phú trẻ nhất thế giới. Sau khi người chồng thứ hai là Bruce Jenner ly hôn để đi chuyển giới vào năm 2015, Kris hẹn hò anh chàng Corey Gamble - người thậm chí ít tuổi hơn hai cô con gái đầu của bà là Kourtney và Kim Kardashian. Mối tình này tưởng chừng chỉ thoáng qua nhưng đến nay, Kris Jenner và Corey vẫn quấn quýt bên nhau, ngày càng gắn bó mặn nồng.

Hoài Vũ