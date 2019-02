Mẹ chồng của Khánh Thi trẻ trung không kém con dâu

Tổng kết lại năm cũ, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đều cho rằng 2018 là năm có nhiều ý nghĩa. "Điều đầu tiên đó chính là sinh em gái cho Kubi, nick name Anna Vương Diễm. Lần vượt cạn cực vất vả do bé sinh non, cân nặng 1,9kg và nằm lồng kính 21 ngày. Cả mẹ và con cùng chiến đấu trong bệnh viện. Hôm nay con 7 tháng 17 ngày nặng 9 kg", cô viết. Ngoài ra, Phan Hiển cũng gặt hái những thành tích trong các giải đấu dance sport trong nước và quốc tế.