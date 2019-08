Mẫu nhí gốc Việt cover nhạc phim 'The Greatest Showman' 0 MV của Kathy Tan Her Lin, á hậu cuộc thi 'Little Miss World 2018', được quay tại Đà Nẵng với màn múa lụa và catwalk bắt mắt.

Mới 7 tuổi nhưng cô bé Kathy Tan Her Lin, mang hai dòng máu Việt Nam và Malaysia, đã trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí nổi tiếng dành cho trẻ em ở Malaysia, Mỹ, Australia... Năm 2018, Kathy giành giải á hậu tại Little Miss World - cuộc thi nhan sắc nhí có lịch sử 18 năm, đồng thời được trao huy chương vàng ở hạng mục tài năng ca hát với ca khúc How far i’ll go.

Mong muốn phô diễn khả năng catwalk, múa lụa và ca hát trong cùng một sản phẩm nghệ thuật, Kathy thực hiện MV A Million Dreams (Tạm dịch: Bậc thầy của những giấc mơ) - nhạc phim The Greatest Showman công chiếu năm 2017. Lấy bối cảnh ở làng Pháp thuộc khu giải trí Bà Nà Hill, Đà Nẵng, phần hình ảnh của MV được nhận xét ấn tượng.

Tại Đà Nẵng, Kathy thực hiện nhiều cảnh quay, chụp liên tục trong 12 tiếng. Cô bé thể hiện sự chuyên nghiệp khi phối hợp cùng êkíp trong suốt quá trình mà không tỏ ra mệt mỏi. Hoa khôi thời trang 2006 Minh Chi, mẹ của Kathy, cho biết con gái cô đặc biệt yêu thích cầu vồng nên trang phục trong MV được lấy ý tưởng từ đó, sử dụng nhiều sắc màu rực rỡ. Thông qua A Million Dreams, cô bé 7 tuổi muốn gửi gắm thông điệp: "All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them" (Tạm dịch: Những giấc mơ là có thật, nếu chúng ta đủ can đảm để theo đuổi chúng).

Kathy Tan Her Lin chuẩn bị vào lớp 3 trường quốc tế ở Kuala Lumpur. Cô bé nói được tiếng Anh, Trung Quốc, Malaysia trong đó giao tiếp chính tiếng Anh và sử dụng một chút tiếng Việt.

Lam Trà