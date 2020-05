Mẫu 5 tuổi từng diễn cùng H'Hen Niê qua đời 0 Sơn LaHà My - cô bé 5 tuổi từng biểu diễn cùng H'Hen Niê tại tuần lễ thời trang Việt Nam Quốc tế 2019 - qua đời hôm 4/5 vì ung thư máu.

H'Hen Niê bế Hà My cùng nhà thiết kế Thảo Nguyễn (váy đen) chào khán giả tại show thời trang năm 2019.

Nhà thiết kế Thảo Nguyễn - người từng mời Hà My biểu diễn tại tuần lễ thời trang Việt Nam Quốc tế 2019 - cho biết cô bé qua đời lúc 15h ngày 4/5. Trước khi mất, bé thổ huyết, phải dùng ống truyền thức ăn và mất ý thức. Bác sĩ bảo mẹ Hà My đưa bé về nhà, hai hôm sau bé mất. Do phong tục tại địa phương, Hà My được chôn cất và đưa tang trong ngày.

Nhớ về thiên thần nhỏ, Thảo Nguyễn cho biết Hà My rất nhanh nhẹn, hoạt bát. "Em hay gọi điện cho tôi mỗi khi sức khoẻ ổn định. Em cũng thích được vui chơi bình thường như các em bé khác. Bé biết mình bị bệnh, nhưng luôn mạnh mẽ, thường an ủi mẹ: 'Mẹ con mình cùng cố gắng nhé'. Mong em yên nghỉ", Thảo Nguyễn bày tỏ.

Hoa hậu H'Hen Niê xúc động trước tin dữ: "Gặp con là cái duyên! Chẳng biết nói sao vì thấy buồn quá. Ngồi xem lại hình ảnh, sao mà yêu và thương con thế. Thời gian qua, con đã mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật. Con an nghỉ nhé, Hà My".

Hà My trình diễn trên sân khấu.

Bé Hà My sinh năm 2015, đã gần ba năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Dù gia đình cố gắng chạy chữa, bệnh tình của Hà My ngày càng trở nặng. Ước mơ được mặc váy đẹp, trình diễn thời trang như các bạn của cô bé đã được gia đình và NTK Thảo Nguyễn biến thành sự thật. Khoảnh khắc em sải bước trên sàn catwalk Tuần lễ thời trang Việt Nam Quốc tế 2019, đông đảo khán giả không giấu được xúc động.

Hoàng Nam