Margot Robbie: 'Bom sex' của Hollywood 0 Người đẹp Australia không ngại nude trên màn ảnh, mang tới nhiều cảnh phim bốc lửa, song việc "cởi đồ" trên phim của cô có nguyên tắc riêng.

Giữa loạt bom tấn mùa hè, phim hài - tâm lý Chuyện ngày xưa ở... Hollywood (Once Upon A Time In Hollywood) trở thành cái tên sáng giá của màn bạc thế giới trong tháng 7, tháng 8. Bên cạnh hai tài tử Leonardo DiCaprio và Brad Pitt, bóng hồng xinh đẹp Margot Robbie cũng là một nhân tố hấp dẫn của phim. Nữ diễn viên 29 tuổi người Australia vốn là gương mặt nổi bật tại Hollywood hơn 5 năm trở lại đây.

Tỏa sáng vì tích cực "cởi đồ" bên cạnh Leonardo

Năm 2013, Margot Robbie được mời vào vai Naomi - vợ thứ hai của tài phiệt phố Wall Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio đóng) trong phim Sói già phố Wall (The Wolf of Wall Street). Được mệnh danh là người phụ nữ xinh đẹp, nóng bỏng bậc nhất vùng Brooklyn, Naomi dùng nhan sắc và sở trường tình dục để trói chân chồng.

Margot Robbie có nhiều cảnh khoe thân trong phim Sói già phố Wall.

Trong phim, nữ diễn viên có nhiều cảnh khỏa thân, bán nude, khoe vòng 1, vòng 3 đẫy đà, cũng như những cảnh "giường chiếu" phóng khoáng bên người chồng màn ảnh Leonardo DiCaprio. Tuy nhiên, cảnh phim đáng nhớ nhất của cô lại là một cảnh không hở hang, nhưng đầy tính gợi tình.

Cảnh nóng phim Sói già phố Wall Cảnh Margot Robbie quyến rũ "ông xã" Leonardo

Tình huống diễn ra vào buổi sáng, Naomi mặc bộ váy bó sát, quyến rũ chồng trong phòng của con gái. Cô nói với anh rằng cô không mặc quần lót, cố ý mở rộng hai chân và nói anh bò lại về phía mình. Vẻ lả lơi tỏa ra từ ánh mắt, vẻ mặt và giọng thoại của Margot Robbie.

Nhìn diễn xuất tự nhiên trên màn ảnh, ít ai ngờ rằng, người đẹp Australia xấu hổ cỡ nào khi quay cảnh này trước 30 thành viên nam của đoàn phim. "Trong 17 tiếng, tôi giả vờ tự chạm vào cơ thể mình. Điều đó thật kỳ cục nhưng tôi phải cố gắng chôn vùi cảm giác xấu hổ và hoàn thành công việc", cô tâm sự trong một lần trả lời tạp chí Porter.

Dù chỉ thuộc tuyến phụ không quá nhiều đất diễn, Margot Robbie vẫn làm nhân vật của mình nổi bật. Nhờ Sói già phố Wall, cô trở thành ngôi sao mới tại Hollywood.

Không ngại "cởi" nhưng "cởi" có nguyên tắc

Sở hữu thân hình nóng bỏng, Margot Robbie nhiều lần nude, bán nude trên màn ảnh, không chỉ riêng trong Sói già phố Wall. Thời mới vào nghề, cô tham gia sitcom Neighbours tại quê nhà, từng thực hiện cảnh phim tình cảm với bạn diễn Sam Clark trong bộ váy ngủ mỏng tang màu hồng. Làm khách mời trong phim The Big Short, cô xuất hiện với hình ảnh ướt át khi nằm trong bồn tắm, được che chắn bởi lớp bọt xà phòng. Trong Focus, cô khoe đường cong quyến rũ qua bộ bikini cắt xẻ, có một cảnh "gần gũi" với Will Smith. Còn với phim Biệt đội cảm tử (Suicide Squad), cô có không ít màn khoe thân nhờ đồ lót màu rực rỡ và những đôi tất lưới....

Margot Robbie ướt át trong The Big Short.

Gắn mình với hình ảnh "bom sex", Margot Robbie thẳng thắn nói, cô không ngại cởi đồ trên phim nếu việc đó cần thiết cho diễn biến phim và phù hợp tâm lý nhân vật. Cô chia sẻ với trang Screen Rant, nếu nhân vật dùng khỏa thân và tình dục như một thứ vũ khí, công cụ để đạt được mục đích, cô sẵn sàng quay. Hồi nhận vai Naomi trong Sói già phố Wall, đạo diễn Martin Scorsese cho cô quyền lựa chọn không nude, song cô vẫn quyết định khắc họa nhân vật theo cách táo bạo như vậy.

Nữ diễn viên nude trong phim Sói già phố Wall.

Suy nghĩ cởi mở về chuyện "cởi" và "yêu" trên phim, song Margot Robbie có nguyên tắc của riêng mình. Cô luôn tự nhắc bản thân tỉnh táo để xác định mức độ cần thiết của từng trường hợp, cũng như giúp cảnh phim đạt hiệu quả. Người đẹp ý thức rằng, các cảnh nude của cô sẽ tồn tại mãi mãi trên YouTube, việc này không chỉ để lại hệ quả cho cá nhân cô mà có thể còn làm ảnh hưởng tới người nhà.

Margot Robbie tâm sự với tạp chí LOOK: "Tôi từng từ chối một vài vai diễn vì yêu cầu nude quá vô nghĩa, nhân vật không có lý do gì để cởi đồ. Trong khi, nếu việc này cần thiết, tôi không thấy có gì đáng xấu hổ". Trang Screen Rant gọi cô là một biểu tượng tình dục tinh túy của Hollywood.

Bông hoa tài sắc của điện ảnh thế giới

Margot Robbie gây ấn tượng nhờ ngoại hình, nhưng tạo danh tiếng còn bởi tài năng diễn xuất. Trong buổi thử vai của phim Sói già phố Wall cách đây 7 năm, nữ diễn viên được yêu cầu diễn một tình huống cãi nhau với Leonardo DiCaprio và cô đã thẳng tay tát đàn anh dù chi tiết này không có trong kịch bản. Hành động này bị xem là liều lĩnh, có thể khiến diễn viên 22 tuổi trả giá đắt cho sự nghiệp non trẻ. Dù vậy, cả Leo lẫn đạo diễn Martin Scorsese đều thích thú với sáng tạo của Margot Robbie, nhờ vậy cô giành được vai diễn.

Harley Quiin sexy và điên loạn qua hóa thân của Margot Robbie.

Với Biệt đội cảm tử, người đẹp 29 tuổi nhận nhiều lời khen khi khắc họa vẻ điên loạn của vai phản diện Harley Quiin. Còn nhân vật kiện tướng trượt băng Tonya Harding trong I, Tonya là một mốc son trong sự nghiệp của cô, nhờ lối diễn tinh tế đủ mọi cung bậc cảm xúc, cùng những màn vũ đạo trên băng tuyệt đẹp.

Cuối tháng 7, phim Chuyện ngày xưa ở... Hollywood trình chiếu tại Mỹ, Margot Robbie một lần nữa tạo dấu ấn đẹp đẽ trong mắt giới phê bình và công chúng. Cô tái hiện chân dung của minh tinh quá cố Sharon Tate, người bị sát hại dã man 50 năm trước. Một số ý kiến bày tỏ tiếc nuối vì đất diễn của Margot trong phim này khiêm tốn hơn hẳn so với hai đàn anh Leonardo DiCaprio và Brad Pitt.

Dù đây không phải lần đầu nhận vai "nặng ký", Margot Robbie cảm thấy áp lực lớn vì có dịp tái hiện một trong những biểu tượng của sắc đẹp và tài hoa trong lịch sử điện ảnh thế giới. Cô nói: "Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm lớn trong việc khắc họa và tôn vinh tinh thần, vẻ đẹp của Sharon Tate. Để vào vai, tôi đã tiếp xúc với người thân, hàng xóm và bạn bè của cô, nghe họ kể về sự tử tế, tốt bụng và dễ mến của Sharon".

Chuyện ngày xưa ở... Hollywood thu về 40 triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Ngày 9/8, bộ phim bắt đầu khởi chiếu ở Việt Nam.

Trailer Once Upon A Time In Hollywood Trailer Chuyện ngày xưa ở... Hollywood

