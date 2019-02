Mạnh Trường 'giật mình vì diễn xuất của Huỳnh Anh'

- Lý do gì khiến anh quyết định nhận vai Nam khi nhân vật này ít đất diễn hơn Phi và An trong 'Chạy trốn thanh xuân'?

- Suốt hơn 10 tập đầu, Nam quá mờ nhạt vì kịch bản chủ yếu xoay quanh Phi và An. Thế nhưng, càng đến cuối Nam sẽ càng xuất hiện nhiều hơn.

Nếu Nam cứ mãi như 10 tập đầu thì tôi chắc chắn không nhận vai này. Tôi luôn đọc rất kỹ kịch bản và tính toán về tổng thể. Là diễn viên, ai cũng muốn nhận được một vai mà vừa đọc đã thấy lôi cuốn ngay và là trung tâm của bộ phim. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có những vai diễn hay như vậy chờ mình. Nếu tôi cứ mãi kén chọn thì có khi chờ 5 năm, 10 năm chưa chắc đã thấy. Đến lúc đó, tôi đã qua lứa tuổi để làm vai chính mất rồi. Do đó, tôi phải tận dụng thời gian và thể hiện hết sức có thể, cố gắng đào sâu khai thác để nhân vật của mình được khán giả nhắc đến. Nếu tổng thể kịch bản tốt và êkíp chuyên nghiệp thì tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả. Thực tế là Chạy trốn thanh xuân đang thu hút được lượng rating rất cao và quảng cáo rất nhiều.

Tạo hình của Mạnh Trường trong phim 'Chạy trốn thanh xuân'.

- Anh nghĩ sao khi nhân vật của mình bị gọi là "thánh nhu nhược"?

- Sau Cả một đời ân oán và Chạy trốn thanh xuân, tôi nhận ra rằng cứ nhân vật nào vì mẹ mà gạt đi vợ hay người yêu thì sẽ bị khán giả lên án dù có bất kỳ lý do gì (cười). Tôi cảm thấy rất vui khi bộ phim tạo được những tranh luận trái chiều. Tôi sợ nhất là những bộ phim mà không ai đả động hoặc vai diễn của mình chẳng ai ghét cũng chẳng ai yêu.

- Anh thấy thế nào khi vừa làm bố Huỳnh Anh ở 'Cả một đời ân oán' nay lại chuyển sang làm anh họ của cậu ấy ở 'Chạy trốn thanh xuân'?

- Vừa vào phim chúng tôi đã cười và bảo nhau thôi chết rồi, bây giờ phải diễn thế nào đây. Nhiều phân đoạn của phim này được thực hiện ở căn biệt thự giống y hệt như bối cảnh của phim trước càng làm chúng tôi buồn cười. Tuy nhiên, tôi thấy Huỳnh Anh có sự tiến bộ vượt bậc so với Cả một đời ân oán. Sự trẻ trung của cậu ấy khiến tôi nhận được rất nhiều ảnh hưởng tích cực.

Khi xem phim này, tôi thấy giật mình với khả năng diễn xuất của Huỳnh Anh. Cậu ấy diễn rất đời. Nhiều người hóa thân vào những nhân vật 20 tuổi cứ bị gồng lên, giả vờ hồn nhiên nhưng khi xem Huỳnh Anh diễn, tôi không hề có cảm giác như vậy. Tôi đánh giá cao Huỳnh Anh ở độ tự nhiên trong diễn xuất mà không phải diễn viên trẻ nào cũng có. Sau phim này, có lẽ Huỳnh Anh sẽ còn phát triển hơn rất nhiều.

Mạnh Trường và Lưu Đê Ly trong 'Chạy trốn thanh xuân'.

- Một anh chàng điển trai, ga-lăng, phóng khoáng và yêu hết mình như nhân vật Phi của Huỳnh Anh là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái, dễ tạo thiện cảm với khán giả, theo anh, yếu tố đó ảnh hưởng đến những lời khen dành cho cậu ấy thế nào?

- Đảm nhận một vai thuộc mô típ nhân vật có nhiều màu sắc, đất diễn và được khán giả yêu thích tất nhiên luôn là may mắn với bất kỳ diễn viên nào. Tuy nhiên, để diễn cho ra thì phải dựa vào năng lực của diễn viên nữa. Chúng ta không thể phủ nhận điều đó được. Tôi cho rằng nếu giao vai Phi cho diễn viên khác thì chưa chắc đã hay bằng Huỳnh Anh. Diễn xuất của cậu ấy ở phim này đã hoàn toàn lột xác.

- Thế còn Lưu Đê Ly thì sao?

- Lưu Đê Ly là người diễn bản năng, đem đến cho tôi cảm xúc thật. Điều đó giúp cả hai phối hợp với nhau rất dễ. Từ ngày đầu quay với nhau khi thực hiện những cảnh thời học sinh của An và Nam, tôi đã thấy ăn ý. Những cảnh tình cảm ở giai đoạn sau này cũng diễn ra rất ngọt. Tôi nghĩ Ly có tố chất mà không phải diễn viên nào cũng có.

Cùng với Mạnh Trường và Lưu Đê Ly, Huỳnh Anh cũng đảm nhận vai chính trong phim.

- Anh thấy thế nào khi vai của mình bị lép vế hơn về đất diễn so với các đàn em ở những tập đầu?

- Khi đọc kịch bản, tôi đã thấy vai Phi của Huỳnh Anh và An của Lưu Đê Ly được xây dựng tính cách nổi bật ngay từ đầu. Vai Nam của tôi và Châu của Huyền Lizzie đến giai đoạn sau này mới có nhiều đất diễn. Phim truyền hình bây giờ thường xây dựng kịch bản theo kiểu mỗi giai đoạn nhấn vào một nhân vật nên tôi cũng không ngại việc vai diễn của mình bị mờ nhạt ở những tập đầu.

Mới bước vào dự án này, tôi đã nói với đạo diễn rằng nếu Nam cứ đều đều như vậy thì khán giả chán rất nhanh. Phim vừa chiếu vừa sản xuất để đo lường phản ứng của khán giả nên tôi đã gợi ý đạo diễn xây dựng Nam thành nhân vật phản diện ở những tập sau này. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc Nam sẽ bị rất nhiều người ghét khi ỡm ờ giữa hai người phụ nữ là Châu và An.

- Đâu là điều khó khăn nhất với anh khi đóng vai này?

- Điều khó khăn nhất có lẽ là phải diễn sao để Nam bị nhiều người ghét nhưng vẫn có người thương. Giai đoạn đầu, Nam rời xa An cũng chỉ vì hoàn cảnh xô đẩy. Chẳng có chàng trai nào dễ dàng giữ mối quan hệ với một người con gái mà mẹ mình vừa nghe đến tên đã thấy đau khổ. Nam yêu An nhưng bắt buộc phải chôn giấu tình cảm đó để giữ cho gia đình yên ấm. Thế nhưng, việc An đỡ cho mình một nhát dao đã khiến Nam nhận ra phải là chính mình thay vì sống cho cảm xúc và lỗi lầm của người khác. Giai đoạn sau này cũng sẽ có những chuyện do hoàn cảnh xô đẩy khiến Nam không thể dứt khoát giữa An và Châu.

Hóa thân vào nhân vật này, tôi phải thể hiện tâm lý thay đổi rõ rệt qua từng thời kỳ. Từng cử chỉ, hành động cũng phải tính toán kỹ để cho thấy Nam luôn đứng ở giữa. Nếu tôi để Nam thiên về An mà bỏ mặc Châu hoặc ngược lại thì sẽ sai kịch bản.