Mạnh Trường bị con gái 'tra khảo' vì bỏ Huyền Lizzie trong phim

Mạnh Trường đảm nhận vai Nam trong phim truyền hình Chạy trốn thanh xuân. Sinh ra trong gia đình khá giả, đẹp trai và tài giỏi, Nam là người trong mộng của nhiều cô gái. Tuy nhiên, ẩn sâu vẻ ngoài hào nhoáng đó là một xuất thân phức tạp và cái bóng quá lớn của quá khứ. Nam lớn lên với An (Lưu Đê Ly), dành cho cô tình yêu trong sáng của tuổi mới lớn nhưng rồi vướng phải hoàn cảnh trớ trêu khi phát hiện mẹ bạn gái chính là bồ nhí của bố mình. Tình huống trở nên phức tạp hơn khi mẹ của Nam biết mọi chuyện và cắt tay tự tử nhưng không thành. Trước áp lực của bố mẹ, Nam đành từ bỏ mối tình thanh xuân này để sống theo lý trí.

Mạnh Trường và Lưu Đê Ly trong 'Chạy trốn thanh xuân'.

Những tưởng quá khứ giữa Nam và An đã hoàn toàn khép lại. Thế nhưng, bẵng đi một thời gian, họ tình cờ gặp lại nhau. Cái bóng quá khứ và cảm giác áy náy với mẹ quá lớn khiến Nam không thể đứng về phía An một lần nữa. Anh nghe theo lý trí, ngỏ lời yêu Châu (Huyền Lizzie) vì cảm động trước những gì cô làm cho bố mẹ mình. Thế nhưng, ngày Nam tổ chức lễ đính hôn với Châu lại cũng chính là ngày An đỡ cho anh một nhát dao chí mạng. Cùng với đó, anh biết được bí mật An đã đứng ra nhận tội đánh người và vào trại giáo dưỡng thay mình theo gợi ý của bố mẹ năm xưa. Biến cố này khiến Nam nhận ra anh vẫn còn yêu An rất nhiều và quyết định trái lời bố mẹ, hủy hôn với Châu để quay về bên cô.

Diễn biến tâm lý và hành động của Nam hứng phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Bên cạnh những bình luận ủng hộ Nam đến với An còn có không ít cho rằng anh không công bằng với Châu. Trước đó còn có vô số bình luận nhận định Nam quá nhu nhược khi nghe theo đòi hỏi của mẹ và bỏ lỡ người mình yêu. Mạnh Trường thậm chí còn bị đặt cho biệt danh 'thánh nhu nhược' của 'vũ trụ VTV' vì vai diễn trước đó của anh trong Cả một đời ân oán cũng nghe lời mẹ mà bỏ người phụ nữ mình yêu.

Một cảnh tình cảm của Mạnh Trường và Huyền Lizzie trong 'Chạy trốn thanh xuân'.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Mạnh Trường cho biết anh đọc rất nhiều bình luận về vai diễn của mình và không hề thấy bất ngờ. Những khen, chê của khán giả nằm trong dự tính của anh và đạo diễn. Ngày tập 18 lên sóng, nhân vật Nam do anh thể hiện nhận vô số "gạch đá" vì bỏ Châu để theo An. Hôm đó, đạo diễn của bộ phim còn nhắn tin cho Mạnh Trường: "Sướng nha, bị ghét rồi nha".

Trích đoạn tập 18 'Chạy trốn thanh xuân' Trích đoạn tập 18 'Chạy trốn thanh xuân'

Theo nhận định của nam diễn viên, khán giả của Chạy trốn thanh xuân chia làm hai luồng khác nhau. Một bên là những bạn mới lớn rất ghét Nam vì thích tình yêu theo bản năng còn bên khác là những người trưởng thành hơn, biết thấu hiểu và thương xót cho tình thế khó xử của nhân vật này. Mạnh Trường dự đoán, Nam sẽ còn bị ghét nhiều hơn nữa vì thái độ ỡm ờ, không rõ ràng khi đứng giữa hai người phụ nữ ở những tập kế tiếp.

Không chỉ khán giả, con gái anh - bé Chíp - cũng tỏ rõ sự khó chịu với cách hành xử của Nam. Nam diễn viên chia sẻ: "Con gái tôi bị cuốn theo diễn biến phim. Chíp rất thích Nam đến với Châu. Vì vậy, sau khi xem tập 18, Chíp cứ tra khảo tôi mãi. Cháu liên tục hỏi 'Sao bố lại bỏ cô Châu?', 'Bố buồn cười thật đấy'". Mạnh Trường hiểu rằng, những thắc mắc của con không dựa trên mạch phim hay tâm lý nhân vật mà đơn thuần chỉ là tâm lý trẻ con thích nhân vật nào thì mong nhân vật ấy đến với nhau. Những lúc như vậy, anh thấy rất khó để giải thích với con nên chỉ trêu chọc cho bé cười rồi tìm cách gạt đi. "Bây giờ, tôi phải cho Chíp bớt già đời đi. Tôi không cho con xem mấy cảnh yêu đương vì sợ cháu tò mò, tự tìm hiểu. Chíp hiện đã học lớp 4 rồi, sang cấp 2 là thể nào cũng yêu đương loạn cả lên, sợ lắm", Mạnh Trường vừa cười vừa chia sẻ.

Gia đình nhỏ của Mạnh Trường. Bé Chíp - con gái anh - từng cùng bố tham gia gameshow 'Bố ơi, mình đi đâu thế'.

Trong khi con gái bị cuốn theo diễn biến phim thì bà xã Mạnh Trường lại phân tích rất kỹ về nhân vật và cách diễn của chồng. Nam diễn viên nhận xét "nửa kia" là một khán giả cực kỳ khó tính. Nếu đoạn nào anh diễn chưa ổn thì cô sẽ phê bình luôn. Những phân đoạn được Mạnh Trường chấm 8-9 điểm thì cô cũng chỉ cho 7 điểm. Nhiều lúc anh phải thốt lên với vợ "Sao em khó tính như ma thế!". Tuy nhiên, với phim này, bà xã rất hài lòng với những gì Mạnh Trường thể hiện, đặc biệt ở những cảnh nặng tâm lý.

Nam diễn viên cho rằng điều khó nhất của vai diễn này là phải làm sao cho khán giả vừa ghét vừa thấy thương. Vì vậy, anh luôn tính toán thật kỹ những phân đoạn cần nhấn nhá, đẩy cảm xúc lên để giành được sự cảm thông từ khán giả. "Nếu như tôi diễn hời hợt phân đoạn đối thoại với An ở bệnh viện trong tập 18 thì chắc chắn khán giả sẽ ghét ngay chứ chẳng ai thương", Mạnh Trường khẳng định.

Trích đoạn tập 19 'Chạy trốn thanh xuân' Nam bị mẹ An trách cứ trong tập 19

Chạy trốn thanh xuân do Vũ Minh Trí và Nguyễn Đức Hiếu làm đồng đạo diễn. Phim kể về An - một cô gái sinh ra trong sự ruồng bỏ của mẹ ruột. Lớn lên, cô thường xuyên bị mẹ vòi tiền và phải né tránh bằng cách chuyển hết nhà trọ này đến nhà trọ khác. Điểm cuối của cuộc trốn chạy ấy, cô gặp được những người bạn tốt bụng và Phi - chàng trai yêu cô vô điều kiện. Sự chân thành của Phi (Huỳnh Anh) làm trái tim sắt đá của An động lòng nhưng không thể khiến cô quên Nam - mối tình đầu nhiều ngang trái.