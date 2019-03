Mai Thu Huyền vào vai bà góa trong phim ngắn 'Tiếng vĩ cầm của cha' 0 Diễn viên vào vai một người phụ nữ có cuộc sống sung túc, hạnh phúc nhưng biến cố xảy ra khi chồng cô đột ngột qua đời.

Sau thời gian dài vắng bóng tại các dự án phim truyền hình để tập trung cho công việc kinh doanh, diễn viên Mai Thu Huyền vừa đảm nhận vai chính trong phim ngắn Tiếng vĩ cầm của cha được ra mắt khán giả vào đúng dịp 8/3.

Đoạn phim dài 10 phút do Đất Xanh Miền Trung sản xuất xoay quanh câu chuyện về một gia đình giàu có, hạnh phúc và yêu nghệ thuật. Nhưng rồi biến cố ập đến khi người chồng không may qua đời. Hai đứa con là Dương (Minh Trang đóng), Tuấn (Lâm Bảo Châu đảm nhận) cũng trưởng thành và rời xa vòng tay của người mẹ - bà Mai, nhân vật do diễn viên Mai Thu Huyền thủ vai.

Tiếng vĩ cầm của cha với sự kết hợp của Mai Thu Huyền và nữ diễn viên Minh Trang.

Mai Thu Huyền tiết lộ một trong những phân cảnh ấn khó nhất của phim là hình ảnh bà Mai gục khóc nức nở khi chồng qua đời. Cô nói: "Để lên hình đạt yêu cầu, tôi đã dồn hết năng lượng cho cảnh quay này. Tôi phải nuôi cảm xúc rất kỹ để thể hiện cảnh gục khóc bên cây đàn dương cầm bởi nỗi đau quá lớn. Hơn nữa, phim lại được thu tiếng trực tiếp nên diễn xuất cảm xúc phải liên tục và không được xảy ra bất cứ sai sót nào". Nữ diễn viên cho biết là một người vợ, người mẹ nên khi nhập vai, bắt cảm xúc rất nhanh, nhờ đó mà cảnh quay quan trọng nhất này đã không làm khó được cô.

Mai Thu Huyền trở thành góa phụ trong phim ngắn của Đất Xanh Miền Trung.

Nỗi đau mất chồng đã qua đi được 5 năm, các con lớn khôn và có sự nghiệp vững vàng nơi đất khách, nhưng sâu thẳm bên trong bà Mai là nỗi nhớ, sự cô đơn luôn giằng xé người mẹ khi nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc, có đầy đủ chồng và các con bên cạnh. Nhưng sau đó, mọi thứ được xua tan bởi giai điệu của bản nhạc River flows in you thánh thót cất lên từ tiếng violin của Dương, tiếng guitar trầm nhẹ của Tuấn. Đó như một liều thuốc tinh thần vô giá dành cho bà Mai sau những nỗi đau của quá khứ. Niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt lấp lánh nước của bà khi nhìn thấy hai con trở về đoàn tụ sau nhiều năm xa xứ.

Khi được hỏi về những điều giúp bộ phim thành công, Mai Thu Huyền cho rằng đó là sự cộng hưởng của các yếu tố gồm kịch bản hấp dẫn do chính những nhân sự của Đất Xanh Miền Trung chắp bút; dàn diễn viên không chỉ tài năng mà còn rất thu hút về ngoại hình như Minh Trang, Lâm Bảo Châu... Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng cho phần âm nhạc - yếu tố làm nên cái hồn của bộ phim, bản River llows in you nổi tiếng của Yurima được làm mới với những nhạc cụ như guitar, cajon, violin... Đồng thời, trong quá trình làm phim, ê kíp đã thuê những nghệ sĩ thực thụ cover lại bản nhạc trực tiếp tại hiện trường nhằm tăng độ chân thật, góp phần giúp Tiếng vĩ cầm của cha có thể làm hài lòng ngay cả những khán giả khó tính nhất.

Diễn viên Minh Trang diễn tròn vai khi lần đầu được kết hợp với Mai Thu Huyền.

Mai Thu Huyền cho biết thông điệp chính mà bộ phim muốn truyền tải là tình yêu của những người mẹ dành cho con, thứ tình cảm vô hình không thể thể hiện hết bằng lời nói cũng như hành động bên ngoài, là sự hy sinh âm thầm của cả đời người. "Là những người con, hãy luôn quan tâm, chăm sóc cha mẹ cũng như trân trọng và gìn giữ những tình cảm thiêng liêng của đấng sinh thành khi chúng ta còn có thể", cô nói.

Tiếng vĩ cầm của cha không phải là tác phẩm đầu tiên của Đất Xanh Miền Trung. Trước đó, nhà phát triển bất động sản này từng ra mắt phim ngắn Ước mơ của vợ, chạm đến cảm xúc của người xem.

