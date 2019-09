Mai Phương Thúy: 'Tôi đọc 5 cuốn sách khơi gợi khát vọng'

Hành trình từ trái tim có sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu, người đẹp: Giáng My, Mai Phương Thuý, Thuỳ Dung, Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Phạm Hương, Đỗ Mỹ Linh, Hương Giang, Tiểu Vy, Thu Ngân, Hà Kiều Anh, Ngô Thuý Hà, Hoàng Oanh, Hoàng My... Năm 2020, "Hành trình từ trái tim" sẽ tiếp tục mở rộng, trao tặng hơn 100 đầu sách trong "Tủ sách nền tảng đổi đời" thuộc 12 lĩnh vực căn cốt nhất do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, hàng nghìn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. "Tủ sách nền tảng đổi đời" sẽ được trang bị đến hàng chục nghìn thư viện, nhà văn hóa và hàng triệu hộ gia đình ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, hành trình sẽ đến với quân và dân trên các cụm đảo miền Trung, quần đảo Trường Sa.