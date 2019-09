Madonna từng hứa cho bồ 20 triệu USD nếu có bầu 0 Người tình cũ - cầu thủ bóng rổ Dennis Rodman - kể rằng ca sĩ Madonna hứa hẹn sẽ thưởng cho anh nếu giúp cô mang thai vào năm 1993.

Dennis Rodman cởi mở tiết lộ về chuyện tình kéo dài hai tháng của anh và nữ hoàng nhạc pop Madonna trong cuộc phỏng vấn tại show The Breakfast Club hôm 19/9. Dennis cho biết, hồi đó Madonna nói rằng cô hẹn hò với anh vì thích mẫu hình "bad boy" (trai hư).

Trước tin đồn Dennis "đá" Maddona vì không muốn cô mang bầu, MC hỏi cầu thủ 58 tuổi: "Tại sao anh lại không muốn Madonna mang thai?". Dennis liền bác bỏ: "Ồ không, tôi đã thử chứ. Chúng tôi từng làm chuyện đó ở ngay tại khu Central Park (New York). Cô ấy có một căn nhà 3 tầng ở đây. Đó là một câu chuyện rất thú vị".

Dennis Rodman và Madonna năm 1993.

Dennis kể, khi anh đang đánh bạc ở Las Vegas, Madonna gọi điện thoại bảo anh về New York luôn: "Cô ấy nói: 'Dennis, em đang rụng trứng'. Tôi hỏi: 'Gì cơ, rụng trứng là sao?'. Sau khi cô ấy giải thích, tôi liền bảo: 'Được rồi, anh sẽ ở đó trong 5 tiếng nữa'. Tôi bảo họ giữ bàn cho mình và lên chiếc phi cơ cô ấy điều động đến đón tôi".

Dennis lập tức bay về New York gặp Madonna, "làm chuyện tôi cần phải làm tại nhà cô ấy" rồi mau chóng trở lại Las Vegas. Khi MC hỏi "Anh chỉ đến đó, sex và lên máy bay rời đi ư?", cầu thủ Mỹ cam đoan: "Đó là câu chuyện hoàn toàn thật". Dennis còn thú nhận rằng, lúc đó họ thậm chí không có màn dạo đầu vì anh vội quay trở lại chơi bạc.

Dennis trong cuộc phỏng vấn hôm 19/9.

Mặc dù cả hai đều đã nỗ lực thụ thai bất chấp khoảng cách ngàn dặm nhưng cuối cùng Maddona vẫn không mang bầu. MC hỏi Dennis liệu có thất vọng vì điều này không, anh cười đáp: "Không. Nhưng cô ấy đã nói với tôi rằng, nếu có bầu, cô ấy sẽ trả cho tôi 20 triệu USD. Đó là giả dụ nếu chúng tôi có con".

Trong cuộc phỏng vấn, Dennis đoán rằng có thể Madonna cũng từng đề nghị trả tiền cho người tình sau này là Carlos Leon để giúp cô mang thai. Năm 1996, nữ ca sĩ hẹn hò huấn luyện viên thể hình Carlos Leon và nhanh chóng mang bầu. Con gái đầu lòng Lourdes Maria Ciccone Leon chào đời vào tháng 10/1996. Khi con gái tròn 1 tuổi, Madonna chia tay Carlos.

Sau này, nữ hoàng nhạc pop sinh thêm con trai Rocco John Ritchie vào năm 2000 với đạo diễn Guy Ritchie. Cô cũng nhận 4 người con nuôi ở châu Phi về chăm sóc. Giọng ca You Must Love Me rất hạnh phúc với vai trò làm mẹ của 6 người con.

6 người con của Madonna.

Hoài Vũ (Theo Mail)