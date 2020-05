Madonna khoe vòng ba sexy ở tuổi 61 0 Nữ hoàng nhạc pop Madonna chia sẻ hình ảnh gợi cảm với nội y xuyên thấu trên Instagram dù bị đồn đi bơm mông.

Madonna tự tin để lộ đường cong bốc lửa trong bức ảnh selfie đăng trên Instagram hơn 15 triệu người dõi theo. Dù đã ngoại lục tuần, nữ ca sĩ vẫn theo đuổi phong cách nóng bỏng như thời trẻ.

Madonna khéo khoe vòng ba với ảnh selfie.

Nhiều fan khen sự trẻ trung và gợi cảm của Madonna. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bình luận vòng ba của Madonna "kém tự nhiên" và cho đây là kết quả của quá trình bơm mông.

Năm ngoái, Madonna xuất hiện với vòng ba to bất thường tại buổi biểu diễn ở New York. Sau khi tin đồn đi "nâng cấp" rộ lên, nữ hoàng nhạc pop phát biểu: "Chẳng cần được ai chấp thuận. Tôi có quyền tự do làm điều mình muốn với cơ thể giống như bất cứ ai! Cảm ơn 2019! Sẽ là một năm tuyệt vời!".

Trong bài đăng hôm 12/5, Madonna chia sẻ rằng cô sắp trải qua đợt điều trị tái tạo vì mất sụn. "Cuối cùng tôi sắp có thể nhảy múa như mong muốn sau 8 tháng chịu đựng nỗi đau! Hãy chúc tôi may mắn nhé!", cô viết. Madonna đã bị chấn thương nặng ở đầu gối vì ngã trên sân khấu vào cuối năm ngoái.

Madonna bên bạn trai kém 36 tuổi.

Hiện tại, giọng ca Express Yourself vẫn cách ly tránh dịch tại nhà ở London. Madonna tiết lộ cô đã nhiễm Covid-19 trong khi đi lưu diễn tại Pháp vào đầu tháng 3. Tuy nhiên, lúc đó nữ ca sĩ tưởng mình chỉ bị cúm và không đi xét nghiệm. Gần đây cô rất bất ngờ khi nhận kết quả có kháng thể nCoV.

Hoài Vũ