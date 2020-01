Mã Quốc Minh không hận 'á hậu cướp chồng' 0 Nam diễn viên Hong Kong Mã Quốc Minh nói rằng anh vẫn nhắn tin cho Hoàng Tâm Dĩnh dù cả hai không còn yêu nhau như trước.

Mã Quốc Minh hôm 9/1 tham gia một sự kiện tại Hong Kong và được hỏi thăm chuyện tình cảm. Anh phủ nhận tin đồn còn giận người cũ Hoàng Tâm Dĩnh và cho biết, thi thoảng vẫn nhắn tin cho cô. Diễn viên TVB nói, hồi Giáng sinh anh có nhắn chúc mừng cô. Tuy nhiên kể từ khi Tâm Dĩnh về nước, hai người chưa gặp lại. Tài tử nhấn mạnh: "Đừng hiểu nhầm là chúng tôi hận thù nhau, không yêu vẫn là bạn tốt". Anh còn cho biết gần đây có xem phim cô đóng.

Mã Quốc Minh coi Hoàng Tâm Dĩnh là bạn.

Hoàng Tâm Dĩnh vừa về Hong Kong sau 8 tháng sang Los Angeles trốn scandal. Một nguồn tin cho hay ngoài lý do về quê nhà vực lại sự nghiệp, á hậu Hong Kong có ý định hàn gắn với Mã Quốc Minh. Tâm Dĩnh và ngôi sao họ Mã đã có 3 năm bên nhau, trước khi vụ "vui vẻ trong taxi" của cô với Hứa Chí An nổ ra. Khi sự việc bại lộ, Mã Quốc Minh dù buồn phiền, vẫn lên tiếng bảo vệ cô. Tài tử mong mọi người tha thứ cho cô, vì "cô ấy còn quá trẻ".

Hoàng Tâm Dĩnh về Hong Kong hồi cuối năm ngoái, khóc xin lỗi dư luận.

Hồi tháng 4/2019, á hậu Hong Kong Hoàng Tâm Dĩnh gây nên scandal khi bị lộ video vồ vập, mơn trớn ca sĩ Hứa Chí An trong taxi. Đoạn video sau đó bị tung lên mạng, gây xôn xao công chúng vì Hứa Chí An đã có vợ. Sau khi scandal nổ ra, Hoàng Tâm Dĩnh vì quá xấu hổ đã trốn chạy sang Mỹ với chị gái. Trong khi đó, Hứa Chí An tổ chức họp báo, xin lỗi bà xã vì sai lầm của mình, đồng thời tạm dừng các hoạt động nghệ thuật.

Hoàng Tâm Dĩnh sinh năm 1989 ở Mỹ, sau đó sang Canada học trung học. Người đẹp có bằng thạc sĩ về kinh tế tại Đại học British Columbia (Canada). Năm 2012, cô về Hong Kong tham gia cuộc thi sắc đẹp do đài TVB tổ chức và đoạt giải á hậu, từ đó đóng phim cho TVB. Tâm Dĩnh từng góp mặt trong Cung tâm kế 2, Tái chiến minh thiên... Năm 2017, người đẹp công khai hẹn hò tài tử đồng nghiệp Mã Quốc Minh. Vì scandal với Hứa Chí An, cô đã chia tay tài tử họ Mã.

Nguyễn Hương (Theo News)