Lý Thùy Chang 'ế' 5 năm trước khi yêu Chi Bảo 0 Doanh nhân Lý Thùy Chang từng đặt ra nhiều tiêu chí khi lựa chọn bạn trai nhưng đến khi gặp Chi Bảo, cô thấy anh vượt qua mọi sự kỳ vọng đó.

- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào kể từ khi công khai mối quan hệ tình cảm với diễn viên Chi Bảo?

- Thực ra mọi thứ không bị xáo trộn nhiều. Chỉ khác một chút là trước đây tôi đăng gì lên mạng xã hội cũng không ai quan tâm còn hiện tại cứ chia sẻ một bức ảnh chụp chung với anh Bảo là được truyền thông chú ý.

Anh Bảo là nghệ sĩ nhưng rất kín tiếng. Nhiều năm rồi anh giữ thói quen không công khai đời tư lên mạng xã hội, gần đây mới bắt đầu cởi mở. Anh nói với tôi rằng mỗi ngày lướt Facebook thấy đủ chuyện tiêu cực nên muốn chia sẻ niềm vui của bản thân. Chúng tôi nhìn vào điều đó còn những mặt trái của nó thì không muốn nói đến.

Lý Thùy Chang tình tứ bên Chi Bảo.

- Việc chia sẻ niềm vui riêng, cụ thể là bức ảnh chụp chung với vợ cũ của anh Chi Bảo, vô tình bị khán giả phản ứng khiến chị cảm thấy thế nào?

- Đầu tiên, chỉ những người trong cuộc mới hiểu nội tình vấn đề rằng cả 4 chúng tôi đều rất vui vẻ suốt ngày hôm đó. Trước khi đi ăn tối, tôi còn cùng chị Loan và Gia Cát tới thẩm mỹ viện làm đẹp. Khi sự việc xảy ra, tất cả chúng tôi đều đọc được những bình luận tiêu cực và tích cực. Với những bình luận tích cực, tôi cảm ơn vì họ đã hiểu và đồng cảm còn những ai chưa thực sự đặt để mình ở vị trí của người khác thì tôi sẽ bỏ qua.

Anh Bảo cũng không bất ngờ trước sự cố này. Anh hiểu dư luận xảy ra thế nào vì bản thân là một nghệ sĩ. Khi đọc bình luận, với những ai phản ứng trong chừng mực, anh sẽ cố gắng giải thích để họ hiểu. Còn những ý kiến quá khích, giận dữ anh sẽ không bận tâm đâu bởi anh chỉ quan tâm tới cảm xúc của tôi, chị Loan và Gia Cát.

Chúng tôi đều là những người từng trải trên thương trường, ít nhiều biết cách giữ cho bản thân không bị tổn thương trước ngoại cảnh.

- Sự từng trải trên thương trường ảnh hưởng ra sao đến cách tìm kiếm bạn trai của chị?

- Nó khiến tôi trở thành người khó tính, cầu toàn và đòi hỏi nhiều hơn ở người đàn ông. Bằng chứng là tôi đã "ế" hơn 5 năm trước khi gặp anh Chi Bảo. Nhìn vào vẻ bề ngoài, ít ai nghĩ rằng tôi gặp khó khăn trong việc tìm người yêu. Nhưng có câu "cao không tới, thấp không thông" rất đúng để nói về tôi khi thành công trong sự nghiệp lại là rào cản trước các mối quan hệ tình cảm.

- Điều gì ở anh Chi Bảo khiến một người tự nhận là khó tính như chị bị chinh phục?

- Tôi từng đặt ra rất nhiều tiêu chí khi lựa chọn bạn trai cho đến khi gặp anh Bảo mới thấy anh vượt qua mọi sự kỳ vọng. Tôi thật sự may mắn!

Trước khi chính thức tìm hiểu nhau, chúng tôi có khoảng hơn 10 năm làm bạn. Cả hai từng gặp gỡ trong nhiều sự kiện, thậm chí anh Bảo còn là MC trong tiệc khai trương cơ sở thẩm mỹ của tôi. Sau những lần chạm mặt nhưng chỉ dừng ở việc "say hello" (nói xin chào), có lẽ đã đến thời điểm, mối quan hệ của chúng tôi được tiến thêm một bước. Sau này, tôi có vài ý tưởng kinh doanh cần nhờ anh Bảo tham vấn và trong những lần làm việc đó, cả hai bén duyên. Tôi nhìn thấy ở anh sự chỉn chu, tài ba và cái tâm khi kinh doanh còn trong tình yêu thì chân thành, ấm áp. Càng tiếp xúc, cảm giác an toàn và tin cậy trong tôi càng được củng cố nên tôi quyết định đến với anh.

- Trước khi yêu Chi Bảo, chị có từng nghĩ sẽ hẹn hò với một nghệ sĩ?

- Tôi đã ế 5 năm rồi, có ế thêm vài năm nữa cũng không sao chứ không thể vội vàng rồi chọn sai người được. Tôi cũng từng nghe nhiều thông tin về giới nghệ sĩ rằng họ đào hoa, có nhiều bóng hồng vây quanh nhưng với anh Bảo lại hoàn toàn ngược lại. Anh thực tế, chừng mực trong các mối quan hệ. Trong thời gian tìm hiểu, chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác nghi ngờ, bất an hay thấy người đàn ông này không phải của mình.

Lý Thùy Chang sánh đôi Chi Bảo tại sự kiện.

- Chị tìm thấy những điểm đồng điệu nào ở người yêu?

- Điều tôi thấy thú vị nhất là anh Bảo mang tâm hồn nghệ sĩ nhưng giữ phong thái của một doanh nhân. Điều này giúp anh không bị "lửng lơ", luôn nhìn nhận vấn đề một cách thực tế. Tôi và anh chia sẻ được rất nhiều trong cuộc sống và công việc, đặc biệt là các dự án thiện nguyện. Khi biết anh xây dựng quỹ "Hiểu về trái tim", tôi cảm thấy mình sẵn sàng đồng hành và giúp sức cho anh trên chặng đường sắp tới.

Trong tình yêu, tôi thỉnh thoảng giận hờn vu vơ nhưng anh thường nhường nhịn đúng cách một người đàn ông trưởng thành ứng xử với bạn gái. Kể từ khi yêu nhau tới nay, chúng tôi hiếm khi giận nhau và có giận cũng chẳng được lâu vì sau đó anh sẽ dỗ dành để tôi nhanh chóng hết cảm thấy buồn.

Bạn gái Chi Bảo: 'Giận nhau chúng tôi vẫn xưng hô vợ chồng' Lý Thuỳ Chang: 'Giận nhau chúng tôi vẫn xưng hô vợ chồng'. Video: Hương Giang

- Việc bạn trai từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ ảnh hưởng ra sao tới suy nghĩ của chị?

- Nhiều người nói rằng tôi thiệt thòi khi yêu người đàn ông có hai đời vợ. Riêng tôi không thấy thế. Tôi còn thấy may mắn vì sau những đổ vỡ, anh trân trọng tình yêu hiện tại và biết cách dung hòa mọi thứ để tình cảm bền chặt hơn. Cuộc hôn nhân cũ của anh đã dừng lại 8 năm, đủ để anh có thời gian suy ngẫm, cân nhắc mọi điều trước khi đón nhận tình yêu mới.

- Chị có từng đặt câu hỏi về nguyên nhân những lần đổ vỡ ấy?

- Cũng như những phụ nữ khác khi yêu, tôi tò mò về quá khứ của bạn trai. Nhưng anh Bảo chủ động chia sẻ hết chứ không đợi tôi phải đặt câu hỏi. Lúc chúng tôi còn là bạn, trong những lần đi cafe, anh kể mọi chuyện rất thật thà. "Tập một" thế nào, "tập hai" ra sao, nguyên nhân vì sao chia tay... khiến cho tôi chẳng còn gì mà thắc mắc. Điều tôi khâm phục nhất là anh không bao giờ nói xấu vợ cũ. Anh thừa nhận khi ấy còn quá trẻ hoặc vì những nguyên nhân ngoại cảnh khiến cả hai không thể đi tiếp. Lắng nghe tâm sự của anh, tôi thấy đồng cảm. Tôi hiểu được anh đã trải qua những điều gì và thẳm sâu trong anh vẫn là ước mơ có hạnh phúc vuông tròn dù trước đây anh từng không có ý định tái hôn thêm lần nào nữa.

Nhan sắc của doanh nhân Lý Thùy Chang.

- Chị tưởng tượng cuộc sống thay đổi ra sao sau khi kết hôn?

- Hiện chúng tôi đang trong giai đoạn "màu hồng" và tôi tin sau kết hôn, mọi thứ vẫn vậy. Anh Bảo là người khéo thu xếp việc gia đình và có thể hỗ trợ tôi mọi thứ. Tôi không căng thẳng hay lo lắng gì trước bước ngoặt lớn bởi "gặp được người đàn ông xứng đáng, bạn sẽ không cần phải trưởng thành".

Lam Trà thực hiện