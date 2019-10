Lý Á Bằng khen giọng ca Vương Phi 0 Chia tay nhau đã lâu nhưng khi nhắc đến Vương Phi, Lý Á Bằng luôn dành cho cô những lời 'có cánh'.

Gần đây, bộ phim điện ảnh My People, My Country ra mắt khán giả, với ca khúc nhạc nền do Vương Phi hát chính nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Dù Vương Phi vốn là diva của làng giải trí Trung Quốc nói chung và Hong Kong nói riêng, phần thể hiện của cô vẫn nhận được những lời đánh giá cao, như "cô ấy là bảo vật quốc gia", "một giọng ca xuất sắc"...

Giọng ca của Vương Phi luôn được khán giả mến mộ.

Lý Á Bằng, chồng cũ Vương Phi, gần đây trả lời phỏng vấn đã được đề nghị nhận xét về ca khúc mới của nữ ca sĩ. Anh rất vui vẻ hồi đáp: "Cô ấy hát rất hay". Những chia sẻ của Lý Á Bằng nhận được nhiều bình luận tích cực của khán giả, hầu hết đều khen Lý Á Bằng rất quân tử, dù vợ chồng ly dị nhưng vẫn rất trân trọng, tử tế với vợ cũ. Có người nói Vương Phi "đã không yêu nhầm người".

Lý Á Bằng hết lời ca ngợi giọng hát của vợ cũ.

Vương Phi và Lý Á Bằng kết hôn năm 2005, chia tay năm 2013. Khi được hỏi về lý do ly hôn, Lệnh Hồ Xung của Tiếu ngạo giang hồ từng nói: "Tôi muốn một gia đình, còn cô ấy muốn trở thành một huyền thoại". Anh còn nhắn nhủ sẽ "mãi mãi yêu em, cô nữ sinh của anh", để bày tỏ sự trân trọng với người vợ đã 8 năm gắn bó. Sau ly hôn, anh nuôi con gái Lý Yên, còn vợ cũ sớm có người mới - tài tử Tạ Đình Phong. Hiện tại, Lý Á Bằng cũng đã có người yêu mới, một ca sĩ xinh đẹp.

Nguyễn Hương (Theo News)