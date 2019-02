Lưu Đê Ly như được hồi sinh vì những lời khen

Vai nữ chính trong Chạy trốn thanh xuân đánh dấu sự trở lại của Lưu Đê Ly với màn ảnh nhỏ kể từ khi Người phán xử kết thúc. Nữ diễn viên chia sẻ với Ngoisao.net, sau khi phim chiếu được khoảng 5 tập, cô đã nhận rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả. "Tôi có cảm giác như hồi sinh vậy", Lưu Đê Ly nói. Cô rất hạnh phúc vì những cố gắng của mình dành cho vai diễn đã được ghi nhận.

Lưu Đê Ly và Huỳnh Anh trong 'Chạy trốn thanh xuân'.

Nữ diễn viên cũng cho biết, đây là bộ phim đầu tiên mà bạn bè, anh chị em thuộc mọi lứa tuổi của cô đều theo dõi và dành cho cô những lời có cánh. Lưu Đê Ly thực sự thấy xúc động và hạnh phúc khi đọc những dòng status mong ngóng phim cũng như những bình luận sôi nổi về các tình tiết trên Facebook của mọi người. Nói về phản hồi của những người trong gia đình về vai diễn này, cô chia sẻ: "Cả nhà nội lẫn nhà ngoại đều mong một cái kết thật hay ho, như ý nên luôn đợi đến đầu tuần để được xem phim".

Bé Xôi - con trai của Lưu Đê Ly - mới 3 tuổi, chưa hiểu được nhiều về nội dung phim nhưng cũng rất thích thú khi xem Chạy trốn thanh xuân. Mỗi ngày đi học về, Xôi đều nhắc mẹ bật tivi và nói "Hôm nay có phim của mẹ Ly đấy". Chỉ cần thoáng nghe thấy nhạc giới thiệu phim, cậu bé liền chạy ra ôm tivi và nói "Mẹ đấy, mẹ đấy...". Mỗi lần thấy con như vậy, Lưu Đê Ly đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Diễn viên Thanh Tú vào vai bà mẹ quá quắt của Lưu Đê Ly trong phim. Cả hai khá thân thiết và gọi nhau là "mẹ", "con" ở hậu trường.

Từ khi Chạy trốn thanh xuân lên sóng, nhiều người nói với Lưu Đê Ly rằng vai An sinh ra để dành cho cô. Nữ diễn viên cũng cảm thấy nhân vật này có 90% tính cách giống mình. "Tôi không có hoàn cảnh bi đát giống An nhưng cũng rất kiên cường và không bao giờ chịu bỏ cuộc cho dù bị đẩy vào hoàn cảnh nào. Thêm vào đó, tôi còn giống cô ấy ở điểm sống nặng tình, nhiều khi vì người khác mà bỏ mặc bản thân hoặc làm tổn thương chính mình", Lưu Đê Ly chia sẻ. Tuy nhiên, cô cho rằng mình may mắn hơn An vì: "Dù bị cuộc đời này dìm đến chết, tôi vẫn luôn có gia đình và những người yêu thương bên cạnh".

Nữ diễn viên khóc khi kể về vai diễn trong buổi họp báo ra mắt phim.

Vai diễn của Lưu Đê Ly trong phim này là một cô sinh viên gặp nhiều bất hạnh vì sinh ra trong gia đình phức tạp, là đứa con ngoài ý muốn của một bà mẹ từng làm gái làng chơi. Từ nhỏ, An đã bị mẹ hắt hủi vì cho rằng cô chính là lý do khiến cuộc đời bà trở nên khốn khổ. Lớn lên, An phải tự bươn chải cuộc sống và thường xuyên bị mẹ làm phiền để vòi tiền. Để tránh gặp mẹ, cô phải chuyển hết nhà trọ này đến nhà trọ khác. Hoàn cảnh sống khắc nghiệt khiến An trở nên mạnh mẽ, tạo vỏ bọc lạnh lùng với những người xung quanh. Tuy nhiên, cuộc đời đã mang đến may mắn cho An khi để cô gặp được những người bạn tốt bụng và Phi - chàng trai yêu cô vô điện kiện. Sự chân thành của Phi (Huỳnh Anh) làm trái tim sắt đá của An động lòng nhưng không thể khiến cô quên Nam (Mạnh Trường) - mối tình đầu nhiều ngang trái thưở mới lớn.

Chạy trốn thanh xuân do Vũ Minh Trí và Nguyễn Đức Hiếu đồng đạo diễn. Ngoài Lưu Đê Ly, phim còn có sự tham gia của nhiều diễn viên khác như: Thanh Tú, Chiều Xuân, Hoàng Hải, Huỳnh Anh, Mạnh Trường, Huyền Lizzie...