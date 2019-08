Lương Giang 'Hoa cỏ may' dạy vẽ cho trẻ tự kỷ 0 Lớp học vẽ dành cho các em tự kỷ được diễn viên - họa sĩ Lương Giang duy trì gần hai năm nay, vào thứ sáu hàng tuần.

Với mong muốn lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến tất cả mọi người, đặc biệt là những trẻ em gặp trở ngại về tâm lý, Lương Giang mở lớp học phi lợi nhuận. Mỗi thứ sáu hàng tuần, các em về quây quần bên giá vẽ và màu nước, được cô giáo Giang hướng dẫn những bước cơ bản. Trong các học trò của Lương Giang, nhiều em thể hiện năng khiếu qua những nét vẽ tự nhiên khiến cô cảm thấy các em không phải trẻ tự kỷ mà là những thiên tài. Nữ diễn viên mong muốn lớp vẽ trở thành nơi ươm mầm những năng khiếu hội họa, giúp các em tự kỷ theo đuổi mơ ước và có một công việc để nuôi sống bản thân trong tương lai.

Lương Giang đàn, hát bên những bức tranh của học trò tự kỷ.

Lương Giang chia sẻ cảm thấy tự hào khi ngắm nhìn những bức tranh do các em học sinh trong lớp thiện nguyện của cô vẽ. Bức tranh "Hoa thiên điểu" của bé Gia Bảo hay bức "Hoa ly" của Danh Lâm rất sáng tạo, không bị bó hẹp vào bất kỳ khuôn mẫu nào. Bức tranh vẽ tĩnh vật của em Trung Hiếu cùng nhiều tác phẩm hội họa khác khiến khán giả tỏ ra thích thú. Lương Giang cho biết, trong số các học trò của cô thì Trung Hiếu là cậu bé có khả năng đặc biệt. Trải qua thời gian rèn luyện, hiện Hiếu đã tự chủ được việc sáng tác và cho ra đời nhiều tác phẩm mà các nhà sưu tập tranh yêu thích, đồng thời ngỏ ý mua.

Trung Hiếu đã tặng riêng cho người thầy của mình một bức tranh mang tên "Cầu vồng". Chị Mai Anh, mẹ của Trung Hiếu, xúc động chia sẻ: "Đối với các gia đình có con tự kỷ thì cuộc sống rất ảm đạm. Chúng tôi thường nói là đi trên đường hầm không có ánh sáng và cũng chỉ mong rằng cuối đường hầm có chút le lói để có thể bước tiếp. Nhưng còn hơn cả ánh sáng le lói ở đường hầm, họa sĩ Lương Giang đã mang đến cho chúng tôi một cầu vồng rất rực rỡ, đầy màu sắc. Từ năm 7 tuổi Hiếu đã thích vẽ. Khi con 13 tuổi tôi cũng mời cô giáo đến nhà dạy vẽ nhưng chưa thấy Hiếu có gì nổi bật. Hai năm gần đây khi theo học lớp hội họa thiện nguyện của họa sĩ Lương Giang, Hiếu tiến bộ hơn rất nhiều. Đặc biệt, Hiếu rất quý và nghe lời cô. Cô Lương Giang là người dịu dàng ân cần, biết cách dạy trẻ tự kỷ, đưa ra sự khuyến khích rất hợp lý để trẻ sáng tác và phát huy năng khiếu của mình".

Chia sẻ về những khó khăn khi dạy vẽ cho trẻ tự kỷ, Lương Giang nói: "Có em không chịu ngồi yên dù vài phút, đang học nhưng đầu óc lơ đễnh hoặc lén ra mở nhạc to. Em khác thì vẽ được vài nét là quăng bút ra sàn, chạy quanh lớp, chân tay khua khoắng. Có em còn nghịch máy tính của tôi để trên bàn, chỉnh màu sắc thay đổi rất lạ. Lúc đó tôi dỗ dành các em tiếp tục học, nếu mãi không nghe lời sẽ phạt nhẹ nhàng...".

Lương Giang bên các học trò.

Khán giả nhớ đến Lương Giang qua những vai diễn trong phim Hoa cỏ may phần ba, 13 nữ tù... nhưng ít ai biết rằng cô xuất thân là họa sĩ được đào tạo bài bản tại trường Lasalle College of the Art của Singapore. Song song với diễn xuất, Lương Giang theo đuổi hội họa bằng cách mở phòng tranh và dạy vẽ. Cô gặt hái thành công với các giải thưởng và triển lãm riêng.

Lam Trà