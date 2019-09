Loạt phim Việt xuất ngoại 0 'Hai Phượng' ra rạp Trung Quốc, 'Hồn papa, da con gái' chiếu thương mại ở Hàn Quốc, 'Thưa mẹ con đi' và 4 phim khác dự LHP Busan.

Năm 2019, điện ảnh Việt Nam có nhiều tín hiệu khởi sắc ở thị trường hải ngoại. Đầu năm, Hai Phượng do đả nữ Ngô Thanh Vân sản xuất và đóng chính được thảo luận sôi nổi khi chiếu tại Mỹ, Canada, đồng thời tiếp cận khán giả gần 200 quốc gia qua nền tảng phim Netflix, giúp nâng tổng doanh thu phim lên hơn 200 tỷ đồng. Đầu mùa phim hè, Lật mặt: Nhà có khách của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cũng thành công ở các hệ thống rạp ở Mỹ và Australia. Tới giờ, khi mùa phim hè đã khép lại và mùa hội LHP, giải thưởng điện ảnh thế giới rục rịch mở màn, phim Việt tiếp tục có những bước đi ấn tượng.

'Hai Phượng' chiếu rạp Trung Quốc, 'Hồn papa, da con gái' đến với khán giả xứ Hàn

Thông tin Hai Phượng phát hành thương mại tại Trung Quốc vốn được hé lộ từ tháng 2, ngay sau khi phim ra mắt tại Việt Nam và khu vực Bắc Mỹ. Tuy nhiên vì lý do kiểm duyệt, bộ phim tới 20/9 mới chính thức trình làng ở đất nước tỷ dân. Mỗi năm, Trung Quốc chỉ cho phép nhập 34-39 phim nước ngoài. Vì vậy, phim hành động của Ngô Thanh Vân phải cạnh tranh gay gắt với nhiều sản phẩm đến từ Hollywood và các nền điện ảnh lớn khác.

Phim kể về hành trình 14 tiếng chiến đấu với đường dây bắt cóc trẻ em, giải cứu con gái của nữ trùm đã "quy ẩn giang hồ" Hai Phượng. Phim được đầu tư về yếu tố hành động và kỹ xảo, trong đó, Ngô Thanh Vân tự thực hiện 90% pha mạo hiểm. Tựa phim tiếng Trung được dịch sát nghĩa với tên gốc Hai Phượng.

Trailer Hai Phượng Ngô Thanh Vân đánh đấm nghẹt thở trong Hai Phượng

Về phần Hồn papa, da con gái, phim có mặt tại các rạp chiếu Hàn Quốc từ ngày 5/9, sau gần 1 năm khởi chiếu tai Việt Nam. Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh Papa to Musume no Nanokakan của Nhật Bản. Điện ảnh Hàn cũng từng có phiên bản phim mang tên Daddy You, Daughter Me vào năm 2017.

Đại diện nhà phát hành cho hay, đây là phim Việt đầu tiên chiếu rộng rãi trên màn ảnh rộng xứ sở kim chi, kỳ vọng tạo thêm một cơ hội giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Trong phim, Thái Hòa vào vai người cha tính tình trẻ con có lối sống bê tha, Kaity Nguyễn hóa thân thành cô con gái "cụ non", sống nghiêm túc, già trước tuổi. Những trận khẩu chiến của họ càng thêm căng thẳng khi hai người bị hoán đổi thân xác cho nhau. Cặp diễn viên ghi dấu ấn diễn xuất nhiều cảm xúc khi cùng lúc đóng hai vai.

Thái Hòa và Kaity Nguyễn vào vai hai cha con.

5 phim Việt Nam tham dự LHP quốc tế Busan

Những ngày này, giới làm phim tại Việt Nam hân hoan ví LHP quốc tế Busan 2019 như ngày hội. Tại đây, Việt Nam có 5 phim dài, 2 phim ngắn và 3 dự án tìm đầu tư và tài trợ.

Vừa kết thúc chiếu rạp ở Việt Nam không lâu, Thưa mẹ con đi tiếp tục đến với công chúng quốc tế qua hạng mục Cửa Sổ Điện Ảnh Châu Á (A Window on Asian Cinema). Khởi đầu từ việc hai chàng trai đồng tính về nước ra mắt gia đình, phim khắc họa đời sống với nhiều tổn thương, mâu thuẫn ngầm của một gia đình đặc trưng Việt Nam. Trong phim, nghệ sĩ Hồng Đào có màn diễn xuất ấn tượng khi vào vai người phụ nữ "làm vợ thì ít, làm dâu thì dài".

Cùng chương trình này, phim Việt còn có sự góp mặt của phim hài Anh trai yêu quái (Kiều Minh Tuấn, Isaac đóng chính, ra rạp Việt vào tháng 11), phim kinh dị Bắc kim thang (ra rạp Việt vào tháng 10) và phim ma - tình cảm Bí mật của gió (Khả Ngân, Quốc Anh, Hoàng Yến Chibi đóng chính). Hiện tại, êkíp Anh trai yêu quái xác nhận sẽ tới Busan giao lưu cùng khán giả.

Ròm - tác phẩm đầu tay của đạo diễn sinh năm 1990 Trần Dũng Thanh Huy là phim dài duy nhất của Việt Nam được lựa chọn tranh giải, tại hạng mục New Currents. Phim được chuyển thể từ phim ngắn 16:30 của cùng đạo diễn, từng gây ấn tượng tại LHP Cannes 2013. Dự án được thực hiện ròng rã khoảng 5 năm với êkíp ít người và đều là những người trẻ. Câu chuyện phim kể về đời sống mưu sinh của những đứa trẻ đường phố làm nghề bán vé số, qua đó tái hiện bức tranh Sài Gòn đương đại.

5 phim Việt chiếu tại LHP Busan (trên xuống dưới, trái qua phải): Thưa mẹ con đi, Ròm, Anh trai yêu quái, Bí mật của gió, Bắc kim thang.

Ngoài 5 phim dài, điện ảnh Việt có 2 phim ngắn góp mặt tại LHP Busan lần thứ 24, đó là Ngọt, mặn (đạo diễn Dương Diệu Linh, tranh giải Phim ngắn châu Á) và Hãy thức tỉnh và sẵn sàng (đạo diễn Phạm Thiên Ân, tham dự chương trình Giới thiệu phim ngắn). Bên cạnh đó, các kịch bản phim dài Skin of Youth (đạo diễn Nguyễn Phương Anh), Picturehouse (đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh) và Cuộc săn tàn nhẫn (đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn) tham dự Chợ dự án. LHP Busan 2019 diễn ra từ 3 đến 12/10.

Phong Kiều