Lộ tin nhắn môi giới mại dâm, cờ bạc của Seungri

Hãng truyền thông Hàn Sisa Journal ngày 14/3 tiết lộ thêm các tin nhắn, được cho là bằng chứng về việc Seungri tham gia đánh bạc ở nước ngoài, đồng thời cung cấp dịch vụ gái mại dâm cho các thương gia. Đoạn tin nhắn trao đổi giữa nam ca sĩ nhóm Big Bang và một đối tác tên A cho thấy, cả hai thắng tiền trong một cuộc sát phạt, trong đó, Seungri khoe: "Tôi thắng 200 triệu won (khoảng 176.000 USD). Anh cũng thắng to còn gì". Nhân vật A sau đó trả lời: "OK, tôi chỉ cần thắng đủ tiền đi du lịch. Khi nào anh rời Los Angeles? Anh đi tiếp tới Thượng Hải hay Nhật Bản?". Seungri trả lời: "Anh ở khách sạn nào? Tôi sẽ về Hàn Quốc khoảng 11 giờ đêm nay, sau đó đi Nhật Bản ngay".

Chiều 14/3, Seungri tới sở cảnh sát Seoul trình diện để phục vụ việc điều tra về tội đánh bạc, môi giới mại dâm...

Trong một cuộc trò chuyện khác vào năm 2014, cả hai thảo luận với nhau về những cô gái mà họ sẽ đưa đi cùng trong chuyến đi tới Indonesia. Trong đoạn trao đổi này, Seungri đưa ảnh, thông tin về tuổi tác, nghề nghiệp, tính cách của các người đẹp khác nhau, sau đó để nghị đối tác chọn một người phù hợp. Seungri đánh giá: "Cô số 1 ít nói, tham tiền. Cô ấy cũng không hấp dẫn lắm khi tiếp rượu. Nhưng ngoại hình thì rất đẹp. Cô số 3 gợi cảm và vui vẻ, biết chiều khách khi uống rượu, có một điều khi cô ta say thì rất tệ. Tôi nghĩ số 3 phù hợp hơn".

Đối tác sau đó hỏi: "Vậy còn 2, 4, 5 thì sao? Anh có nghĩ rằng chúng ta nên gặp lần lượt các cô 2, 4, 5 một lần nữa, mà không có cô số 1? Chúng ta cần một cô giống cô số 3 nữa". Seungri hồi đáp rằng cô số 5 khá ổn.

Thành viên CNBLUE Jonghyun chính thức bị dính vào vụ việc.

Ngoài tin nhắn của Seungri bị lộ, đoạn tin nhắn trao đổi về các cô gái của Jung Joon Young với Jonghyun của CNBLUE cũng bị tung lên mạng. Trong đoạn tin nhắn này có những lời lẽ khá tục tĩu:

Jonghyun: Hôm qua tao "thịt" mấy em kia rồi.

Jung Joon Young: Nhớ giới thiệu cho anh em nhé

Ở một đoạn tin nhắn khác:

Jonghyun: Đưa tao xem vài em nào. Đứa nào "dâm" giống con X ấy.

Jung Joon Young: Mày muốn loại nào?

Jonghyun: Có em nào trẻ, ngon, dễ bảo không? Mấy em biết "chơi" ấy

Chiều 14/3, sau khi loạt tinh nhắn này được chia sẻ rộng rãi, Jonghyun tuyên bố rút khỏi CNBLUE, giải nghệ khỏi showbiz.

Hiện tại, các nhân vật trong nhóm chat sex của Seungri cũng đã dần lộ diện. Chiều 14/3, thành viên Choi Jong Hoon đã có thư gửi đến khán giả, xin lỗi vì loạt hành vi sai trái, bao gồm uống rượu lái xe, mua chuộc cảnh sát, quay cảnh phòng the trái phép, sau đó chia sẻ trên mạng xã hội. Cũng như những người bạn đang nhúng chàm của mình, anh tuyên bố rút khỏi nhóm FTISLAND, chấm dứt mọi hoạt động trong giới giải trí.

Choi Jong Hoon, một gương mặt trong nhóm chat sex.

Một nhân vật khác nằm trong tâm điểm vụ việc là Yoo In Suk, chồng của Park Han Byul, hiện là CEO của Yuri Holdings, đối tác làm ăn với Seungri. Chiều nay, anh này đến sở cảnh sát phục vụ cho việc điều tra. Nữ diễn viên họ Park thông qua công ty quản lý cho biết vẫn tiếp tục công việc đóng bộ phim Love in Sadness và không bình luận về scandal của chồng. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng Park Han Byul nên dừng đóng phim, do chồng cô đã nằm trong "danh sách đen", nên khán giả không thể đón nhận cô.

Diễn biến scandal của các ca sĩ, diễn viên thần tượng gây chấn động Hàn Quốc Ngày 29/1: Hộp đêm Burning Sun do Seungri (nhóm Big Bang) đầu tư, làm giám đốc xảy ra bạo lực, quấy rối tình dục. Đến tháng 2, các đài KBS, SBS lần lượt tố cáo ca sĩ buôn bán, tàng trữ chất cấm, dắt mối gái mại dâm. Đầu tháng 3, Burning Sun được xác định từng hối lộ 20 triệu won cho cảnh sát. Ngày 10/3: Seungri bị liệt vào danh sách nghi phạm dắt mối mại dâm, bị cấm xuất cảnh. Ngay sau đó, nam ca sĩ giải nghệ, bị công ty quản lý chấm dứt hợp đồng. Anh cùng Jung Joon Young, ca sĩ Choi Jong Hoon và năm người khác bị cáo buộc trong nhóm chat đồi trụy. Jung Joon Young quay lén video sex không dưới 10 phụ nữ và đăng trong nhóm chat. Sau đó, Jung Joon Young thừa nhận hành vi. Cùng thời điểm này, ca sĩ Lee Jonghyun của CNBLUE bị nghi ngờ cũng tham gia vào nhóm chat trên Kakaotalk của Seungri, Jung Joon Young. Ngày 14/3: Jung Joon Young, Seungri bị cảnh sát triệu tập. Cùng ngày, một ca sĩ khác là Yong Jun Hyung nhóm Highlight thừa nhận từng nhận và xem video sex mà Jung Joon Young quay lén. Anh này tuyên bố rời nhóm nhạc. Seungri sinh năm 1990, là ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc kiêm doanh nhân. Anh gia nhập làng giải trí năm 2006 với vai trò thành viên nhóm Big Bang - một trong những nhóm nhạc có lượng nhạc số bán chạy nhất thế giới. Seungri từng góp mặt trong một số phim như Ánh sáng và bóng tối, Đôi mắt thiên thần, Love Only, Beethoven's Virus... Jung Joon Young sinh năm 1989, sáng tác, làm DJ, chơi piano, violon, đóng phim, ứng biến linh hoạt trong show thực tế, có đai đen Taekwondo. Jung Joon Young từng góp mặt trong các show truyền hình Superstar K4, Hai ngày một đêm...

Ảnh: News