Leonardo DiCaprio bực với ria mép trong phim sắp chiếu 0 Bộ ria mép hóa trang dài liên tục chọc vào miệng khiến tài tử gần như phát điên. Chưa kể, bộ tóc dài cũng làm anh khó chịu vì nóng.

Đó là những vất vả đầu tiên của Leonardo DiCaprio khi đóng chính trong phim Chuyện ngày xưa ở... Hollywood (Once Upon A Time In Hollywood). Để tái hiện phong cách quen thuộc của đàn ông thập niên 1960, nhân vật của anh trong một vài cảnh phim để tóc dài và nuôi ria mép.

Chuyên gia hóa trang Sian Grigg thú nhận, cô không thể ngừng cười khi nhìn Leonardo khổ vì tóc giả và râu giả. "Trời quá nóng, ria mép lại liên tục chọc vào miệng Leo, anh ấy vội vã nhổ ra khi cảnh quay kết thúc", Grigg kể lại.

Leonardo DiCaprio để ria mép dài trong phim Chuyện ngày xưa ở... Hollywood.

Trong phim Chuyện ngày xưa ở... Hollywood, chủ nhân tượng vàng Oscar 2015 hóa thân thành Rick Dalton - một tài tử gặp khó khăn khi chuyển từ phim từ phim truyền hình sang điện ảnh. Ban đầu, anh mong muốn được thể hiện vai nam chính thứ hai Cliff Booth - cascadeur riêng kiêm bạn thân của Rick. Tuy nhiên, nhân vật này được giao cho Brad Pitt.

Trên hành trình loay hoay giữ vững địa vị ở kinh đô điện ảnh phù hoa, đôi bạn thân có nhiều cuộc gặp gỡ thú vị lẫn đáng sợ, trở thành hàng xóm của minh tinh Sharon Tate (Margot Robbie đóng), hợp tác với Lý Tiểu Long (Mike Moh đóng), đụng độ tên sát nhân máu lạnh Charles Manson (Damon Herriman đóng)...

Trailer 3 Once Upon A Time In Hollywood Trailer phim Chuyện ngày xưa ở... Hollywood nhiều tình huống bi hài

Trong trailer cuối cùng, bộ phim hé lộ câu chuyện bi hài lẫn lộn của hai nam chính, với cảnh sắc hào nhoáng của Hollywood 50 năm về trước cùng những tình huống hài châm biếm cười ra nước mắt. Phim ra mắt ấn tượng ở Mỹ hôm 26/7, thu về 40 triệu USD trong ba ngày đầu tiên, bất chấp chỉ trích bóp méo hình ảnh của huyền thoại võ thuật Hong Kong Lý Tiểu Long. Ngày 16/8, phim sẽ trình chiếu ở các rạp của Việt Nam.

Phong Kiều (Theo Metro)