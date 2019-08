Leo DiCaprio từng muốn đóng vai của Brad Pitt

Trước ngày Once Upon A Time In Hollywood (Chuyện ngày xưa ở Hollywood) ra mắt, một số câu chuyện hậu trường thú vị được đạo diễn Quentin Tarantino và hai nam chính hé lộ. Phim xoay quanh hành trình vật lộn với nghề diễn của tài tử Rick Dalton (Leonardo DiCaprio đóng) và cascadeur Cliff Booth (Brad Pitt đóng) tại Hollywood nhiều biến động năm 1969.

Trailer Once Upon A Time In Hollywood Trailer phim Once Upon A Time In Hollywood

Tarantino kể, từ lúc phim quay tới giờ, ông liên tục nhận được câu hỏi: "Brad Pitt và Leonardo DiCaprio có phải lựa chọn đầu tiên của ông?". Đạo diễn nổi tiếng cho hay, ông từng nhắm vai cascadeur Cliff Booth cho Tom Cruise bởi "anh ta là một ngôi sao tuyệt vời", Leonardo DiCaprio cũng bày tỏ mong muốn được nhận vai này. Tuy nhiên sau cùng, vai diễn được giao cho Brad Pitt.

Tom Cruise (phải) và Brad Pitt từng đóng chung phim Interview With A Vampire năm 1994.

Tarantino tiết lộ thêm, ông từng đưa ra 8 cặp sao nam cho hai nhân vật chính. Không giải thích kỹ về việc chọn Brad Pitt thay thế Tom Cruise, ông chỉ cho biết theo thực tế, cascadeur thường hơn diễn viên họ đóng thế khoảng 10 tuổi. Do đó, ông "ghép cặp" Brad Pitt và Leonardo. "Dàn sao tôi sở hữu sau cùng là số một cho bộ phim", Quentin Tarantino khẳng định.

Dù là hai trong những ngôi sao hàng đầu màn bạc thế giới, Leonardo DiCaprio và Brad Pitt cũng không tránh khỏi những sai sót trên trường quay. Leo thú nhận, không ít lần anh nói nhầm, lẫn lộn giữa các câu thoại và cảm thấy ngượng ngùng về điều này khi đứng trước cả trăm thành viên của êkíp. Chia sẻ với bạn diễn, Brad Pitt gọi chuyện này là một "điều kinh khủng".

Brad Pitt (trái) và Leonardo DiCaprio mặc trang phục thập niên 1960 trên trường quay Once Upon A Time In Hollywood.

Once Upon A Time In Hollywood tái hiện hào quang và phơi bày những mặt tối của kinh đô điện ảnh thế giới cuối thập niên 1960. Ngoài hai nam chính được hư cấu, nhiều tuyến vai trong phim là nhân vật có thật như minh tinh bị sát hại dã man năm 1969 Sharon Tate do Margot Robbie đóng, huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long do Mike Moh đóng...

Nhận tràng vỗ tay dài 6 phút khi ra mắt ở LHP Cannes giữa tháng 5, đây là một trong các tác phẩm đáng chờ đợi nhất năm nay của màn bạc thế giới. Phim công chiếu ở Mỹ cuối tháng này và ra rạp Việt Nam ngày 9/8.

Phong Kiều (Theo Metro, ABC News, EW)