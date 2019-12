Lee Young Ae xót xa cái chết của Sulli, Goo Hara 0 Hàn QuốcThương cảm Sulli và Goo Hara, nữ diễn viên Lee Young Ae cho rằng mọi nghệ sĩ gia nhập showbiz sớm đều có nguy cơ đối mặt với những stress cực độ.

Ngôi sao gạo cội Lee Young Ae hôm 25/11 tham gia một buổi phỏng vấn với tờ News về phim mới. Nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc xót xa khi biết tin đàn em Goo Hara vừa tìm tới cái chết. Lee Young Ae nói: "Tôi vừa nghe thông tin về cái chết của em ấy. Goo Hara, và người bạn thân thiết của mình là Sulli đều đã ra đi ở độ tuổi đôi mươi. Nếu bạn khởi nghiệp khi còn quá trẻ, bạn có thể dễ bị tác động, dễ bị chi phối, và không có đủ thời gian để suy nghĩ. Giống như một quả bóng không bị buộc dây, có thể bay lên bất cứ lúc nào... Khi bạn khởi nghiệp quá sớm, bạn dễ suy yếu hơn bất cứ ai khác".

Lee Young Ae xót xa khi nhiều cô gái không muốn tiếp tục sống.

Lee Young Ae nói, giống như Sulli hay Goo Hara, cô đã phải rất khó khăn để vượt qua cơn khủng hoảng của riêng mình trong giai đoạn mới thâm nhập showbiz. Khi đó, cô còn trẻ và gặp vô vàn khó khăn, stress trong các mối quan hệ xã hội. Theo Lee Young Ae, độ tuổi đôi mươi là những tháng ngày đẹp đẽ, có vô số việc để làm. Tuy nhiên, lựa chọn trở thành một nghệ sĩ có thể sẽ "phá hủy" những trải nghiệm đơn thuần nhưng ý nghĩa đó của đời sống.

Tuy nhiên, cách "nàng Dae Jang Geum" chọn không phải là rượu, là chất gây nghiện hay một lối sống lệch lạc. Nữ diễn viên cho mình thời gian đi dạo, hàn gắn những vết thương lòng bằng thiên nhiên, gia đình. Đó là cách để giải tỏa stress.

Bên cạnh Lee Young Ae, mạng xã hội hôm 24-25/11 ngập tràn những lời chia sẻ trước sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ nhóm Kara. Nghệ sĩ chuyển giới Harisu đăng thông tin về Goo Hara và ngậm ngùi: "Mong em bình yên nơi thiên đường". Ca sĩ DinDin viết: "Xin lỗi vì không thể giúp đỡ được chị nhiều hơn". Ca sĩ Kahi trải lòng: "Một ánh mặt trời nữa đã tắt. Chúng ta không chỉ bảo vệ con cái mình, mà cũng cần phải bảo vệ những Idol của chúng ta nữa. Mong em yên nghỉ".

Bức ảnh Goo Hara cười tươi được bạn bè của cô chia sẻ trên mạng xã hội.

Goo Hara sinh ngày 13/1/1991. Cô là ca sĩ, diễn viên và người mẫu, được biết đến với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ Kara, thành lập bởi DSP Entertainment. Goo Hara còn dẫn chương trình cho một số show làm đẹp như My Mad Beauty Diary, A Style For You... Thi thể cô được tìm thấy tại nhà riêng hôm 24/11, nguyên nhân được cho là tự tử.

Nguyễn Hương (Theo News)