Lee Byung Hun tậu nhà 2 triệu USD tại Mỹ

Tờ Koreaboo đưa tin, tài tử Lee Byung Hun mua một căn nhà gần trường quay Universal, Los Angeles, giá khoảng 2 triệu USD. Công ty quản lý của anh, BH Entertainment chia sẻ với báo chí hôm 22/5: "Đúng là Lee Byung Hun đã mua nhà ở Los Angeles, anh ấy cần một nơi để sinh hoạt ổn định, do lịch làm việc liên tục tại Mỹ". Theo một nguồn tin, hai vợ chồng tài tử đã đi xem nhà và quyết định mua từ đầu 2019.

Vợ chồng Lee Min Jung - Lee Byung Hun dự đám cưới đồng nghiệp Lee Jung Hyun hồi tháng 4.

Lee Byung Hun sinh năm 1970, được khán giả yêu mến qua rất nhiều phim điện ảnh, truyền hình như Iris, Những ngày tươi đẹp, Những tay đua kiệt xuất... Anh là nghệ sĩ hiếm hoi của Hàn Quốc có sự nghiệp khá "sáng" tại Hollywood, sau thành công của nhiều phim tại thị trường này như G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009), sau đó là The Magnificent Seven, Terminator: Genisys...

Lee Byung Hun kết hôn với diễn viên Lee Min Jung tháng 8/2013. Min Jung kém chồng 12 tuổi, từng đóng Vườn sao băng, Vòng xoáy tham vọng, Cô nàng lắm chiêu... Cặp đôi hiện có một con trai 4 tuổi.

Lee Byung Hun trong phim "Mr Sunshine" Lee Byung Hun trong phim "Mr Sunshine"

Nguyễn Hương (Theo Koreaboo)