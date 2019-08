Tia Hải Châu vừa hé lộ video ghi lại buổi hẹn hò dở khóc dở cười với ca sĩ chuyển giới Lê Thiện Hiếu. Nhân dịp kỷ niệm 800 ngày yêu nhau, nữ ca sĩ gây bất ngờ với bạn trai bằng cách mời anh đi ăn tại quán của vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Trong lúc chờ đồ ăn, Tia Hải Châu hé lộ: "800 ngày yêu không có gì đặc biệt ngoài chuyện tôi suốt ngày bị bắt nạt". Phủ nhận lời bạn gái, Lê Thiện Hiếu khẳng định mình không hề ăn hiếp Tia Hải Châu.

Lê Thiện Hiếu bị Tia Hải Châu úp bánh kem vào mặt Buổi hẹn hò kỷ niệm 800 ngày yêu của Lê Thiện Hiếu - Tia Hải Châu

Thêm gia vị bất ngờ cho buổi hẹn hò, Tia Hải Châu giả vờ đi WC và trở lại với một chiếc bánh kem trên tay. Chiếc bánh kèm theo dòng chữ "Happy 800 days anniversary" (Tạm dịch: Kỷ niệm 800 ngày yêu). Cặp đôi chụp ảnh "tự sướng" trước sự chứng kiến của một vài người bạn thân thiết. Trong khi Lê Thiện Hiếu hào hứng vì sắp được ăn thì Tia Hải Châu bất ngờ úp thẳng chiếc bánh kem vào mặt bạn trai.

Kết quả, mặt mũi và quần áo Lê Thiện Hiếu bẩn bê bết. Anh dùng tay chùi bớt bánh kem mới mở được mắt trong khi Tia Hải Châu ra sức cười đùa và mang điện thoại ra quay lại bộ dạng lấm lem của người yêu. Giận dỗi, Thiện Hiếu bỏ về để mặc Tia Hải Châu ở lại với bạn. Anh quyết không đi chơi tiếp theo đúng kế hoạch mà hai người đề ra. Biết Thiện Hiếu không đùa, nữ ca sĩ gọi điện xin lỗi, năn nỉ bạn trai quay lại đưa mình về nhưng bị anh từ chối.

Lê Thiện Hiếu bị bạn gái úp thẳng bánh kem vào mặt.

Chia sẻ với Ngoisao.net, người quản lý của Tia Hải Châu cho biết, nữ ca sĩ lên kế hoạch rất kỹ cho buổi hẹn hò này vì muốn "trả đũa" những trò trêu chọc mà bạn trai hay làm với mình trên Facebook. Trong suốt thời gian yêu nhau, Lê Thiện Hiếu luôn là người bắt nạt bạn gái và hành xử "như một ông cụ non". Tuy nhiên, cặp đôi chỉ dừng ở việc trêu nhau chứ không mấy khi căng thẳng.

Lê Thiện Hiếu công khai mối quan hệ tình cảm với Tia Hải Châu hôm 1/7 sau 2 năm yêu nhau. Cặp đôi nên duyên từ khi cùng nhau tham gia Sing My Song 2016. Chàng ca sĩ chuyển giới phải lòng Tia Hải Châu từ lần đầu gặp mặt và tình cảm nơi anh được vun đắp bởi những ấn tượng tốt về cô cứ lớn dần. Trong khi đó, Tia Hải Châu không hề biết chuyện Thiện Hiếu cảm mến mình mà chỉ coi anh là đối thủ ở cuộc thi. Sau nhiều lần gặp gỡ, cô mới có tình cảm với anh. Tia Hải Châu hơn bạn trai 2 tuổi, từng trải qua nhiều mối tình với các "trai thẳng" trước khi yêu Lê Thiện Hiếu.

Tia Hải Châu và Lê Thiện Hiếu.

Suốt 2 năm bên nhau, cặp đôi giữ kín mọi chuyện. Đến khi cảm thấy tình yêu đủ lớn và sẵn sàng đối mặt dư luận, Lê Thiện Hiếu mới công khai chuyện tình cảm với Tia Hải Châu. Chàng ca sĩ chuyển giới coi đó như món quà dành cho bạn gái để thể hiện sự chắc chắn về phía mình. Mối quan hệ của họ không chỉ được nhiều khán giả, đồng nghiệp mà còn cả gia đình hai bên ủng hộ.

Lê Thiện Hiếu sinh năm 1995, trở thành hiện tượng với sáng tác Ông bà anh tại Sing My Song 2016. Trên sân khấu của cuộc thi, anh chia sẻ mình được sinh ra trong hình hài của một cô gái với tên gọi Lê Phương Thảo. Thời điểm ấy, anh đã phải trải qua hơn 1 năm chuyển đổi từ nữ sang nam. Câu chuyện của Lê Thiện Hiếu khiến nhiều người xúc động. Sau khi rời cuộc thi, anh tích cực xây dựng hình ảnh bụi bặm, nam tính. Anh cũng cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc như Cơm nhà ta, Chính hôm nay, Xứng đôi cưới thôi...

Tia Hải Châu sinh năm 1993. Cô được khán giả biết đến khi đoạt quán quân The Winner is... năm 2013. Cô phát hành đĩa đơn đầu tay có tên Out of control năm 2014 và trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng hợp tác với hãng thu âm hàng đầu thế giới Universal Music. Năm 2016 Tia Hải Châu thi Sing my song và gây chú ý với các ca khúc Điều em muốn, Mẹ từng là...