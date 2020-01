Lê Khanh, Hồng Vân chiếm sóng 'Gái già lắm chiêu 3' 0 Trong dàn sao 'Gái già lắm chiêu 3', hai NSND Lê Khanh và Hồng Vân nổi bật nhất nhờ nhân vật thú vị, diễn xuất tài tình; trong khi đó Lan Ngọc giữ vững phong độ, Lê Xuân Tiền có nhiền nỗ lực.

Nối tiếp câu chuyện của phần 2, bộ phim đưa bối cảnh từ TP HCM ra cố đô Huế. Đây là nơi Ms.Q (Ninh Dươn Lan Ngọc) ra mắt gia đình Jack (Lê Xuân Tiền), vướng vào mâu thuẫn mẹ chồng - con dâu với bà Thái Tuyết Mai (NSND Lê Khanh).

Trailer 'Gái già lắm chiêu 3' Trailer Gái già lắm chiêu 3

Đảm nhận vai diễn con dâu, cũng là người chủ của một gia đình hoàng tộc xứ Huế, NSND Lê Khanh bộc lộ vẻ sang trọng, quý phái từ sắc mặt tới phong thái, bước đi, giọng nói. Trở lại điện ảnh sau 20 năm, nữ diễn viên gốc Hà Nội vẫn giữ vững được thương hiệu cá nhân trong diễn xuất, cả thoại lẫn nội tâm. Chị diễn mềm mại mà vẫn đầy uy quyền trong các cảnh răn đe Jack, dằn mặt Ms.Q, đặc biệt nhập vai giàu cảm xúc nhất trong cảnh đối thoại và òa khóc trước mặt mẹ chồng.

Với nội dung tập trung vào những bí mật, mâu thuẫn ngầm của Lê gia, Thái Tuyết Mai mới là vai diễn trung tâm của phim, có lớp lang tâm lý, có sức nặng hơn so với cặp đôi chính Ms.Q và Jack. Vai diễn được khắc họa sâu, NSND Lê Khanh càng có cơ hội phát huy tài năng và tỏa sáng nhất trong dàn cast của phim.

NSND Lê Khanh vào vai quý bà Thái Tuyết Mai.

Ít tuổi hơn Lê Khanh ngoài đời nhưng NSND Hồng Vân hóa thân thành mẹ chồng của đàn chị một cách tự nhiên. Vai diễn bà nội tính cách xì-tin vừa mang dáng vẻ hài hước sở trường của Hồng Vân, vừa đòi hỏi diễn xuất tâm lý khá nặng. Danh hài xử lý nhân vật một cách tinh tế, đủ gây cười nhưng không làm lố, lại tạo được sự đồng cảm, xúc động ở tình huống đối thoại với con dâu gần cuối phim. Bên cạnh đó, NSND Hồng Vân còn cho thấy tâm huyết cho vai diễn khi tập nói giọng Huế.

"Bà nội" Hồng Vân (phải) bên Lê Xuân Tiền và Lan Ngọc.

Trong câu chuyện mâu thuẫn gia đình, vai Ms.Q của Ninh Dương Lan Ngọc bớt đi chất hài và có nhiều khoảng lặng lẫn xung đột tâm lý hơn. Ngọc nữ màn ảnh Việt nhập vai tròn trịa, một lần nữa khẳng định tay nghề bài bản của mình trong diễn xuất. Có nhiều cảnh chung với Lan Ngọc nhất, người mẫu Lê Xuân Tiền cũng tiến bộ hơn phần trước, mặc dù anh còn gượng gạo về biểu cảm, đài từ ở một số tình huống. Lần thứ hai vào vai tình nhân, cặp đôi diễn thoải mái và ăn ý hơn.

Lan Ngọc, Xuân Tiền một lần nữa hóa thân thành tình nhân.

Trong dàn diễn viên phụ, "hội chăn chuối" - ba cô bạn thân của Ms.Q do Thoại Tiên, Thùy Anh và Phương Lan đảm nhận tuy ít đất diễn hơn hẳn phần 2 nhưng vẫn là những "cây hài" hiệu quả của phim. Jun Vũ (vai người yêu cũ của Jack) và Bình An (vai anh họ Việt kiều của Jack) phù hợp với hình tượng tiểu thư, công tử nhà giàu, nhưng diễn xuất chưa có nhiều đổi khác. Bình An còn gồng, cứng về biểu cảm, Jun Vũ còn thiếu cảm xúc trong đài từ.

Thùy Anh, Lan Ngọc, Thoại Tiên, Phương Lan (từ trái qua) mang đến nhiều tiếng cười.

Bình An (ngoài cùng bên phải) và Jun Vũ (thứ ba từ phải sang) đóng hai vai quan trọng trong Lê gia.

Gái già lắm chiêu 3 chiếu rạp từ 25/1 (mùng 1 Tết).

Phong Kiều