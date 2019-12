'Last Christmas' - dư âm mới cho tình khúc cũ 0 Mượn tên ca khúc kinh điển, phim 'Last Christmas' đang chiếu rạp đưa ra diễn giải mới, mang đến xúc cảm và thông điệp mới cho câu chuyện gắn kết mùa Giáng sinh.

Phim xoay quanh cô gái trẻ tên Kate do Emilia Clarke vào vai. Giáng sinh năm 2016, Kate mắc bệnh nặng về tim. Sau phẫu thuật, cô sống buông thả, lảng tránh người thân, xa dần với giấc mơ làm ca sĩ. Một năm sau, Kate làm việc trong một cửa tiệm bán đồ Giáng sinh. Mỗi ngày tan ca, cô kéo vali đi khắp London vì không tìm được chỗ ở. Một lần tình cờ, cô quen biết với anh chàng làm nghề giao hàng bằng xe đạp Tom (Henry Golding đóng). Vẻ lịch lãm và ân cần của anh giúp Kate tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Giai điệu 'Last Christmas' ngập tràn cuốn phim

Tên phim Last Christmas (Giáng sinh năm ấy) được mượn lại từ tựa đề của bài hát nổi tiếng ra đời năm 1984. Giai điệu và nhiều chi tiết trong ca từ cũng được đưa vào phim như một sự gắn kết và tri ân dành cho những người tạo ra nhạc phẩm.

Nữ chính Kate là fan ruột của George Michael, người sáng tác Last Christmas, cũng là giọng ca chính của Wham! - nhóm nhạc thể hiện ca khúc này. Kate không có bạn trai, sống phóng khoáng trong tình yêu với nhiều mối quan hệ "qua đường" chóng vánh. Ngay mở đầu phim, cô đã có trải nghiệm tình yêu đầy bẽ bàng, khá giống với câu hát: "Last Christmas I gave you my heart. But the very next day you gave it away" (Giáng sinh năm ngoái, em trao anh trái tim mình. Nhưng chỉ hôm sau, anh đã từ bỏ nó).

Không chỉ tạo cảm hứng cho phim, khúc nhạc Last Christmas còn liên tục vang lên trong phim với nhiều phiên bản: bản gốc của Wham! đầy ngọt ngào, bản chỉnh méo giọng hài hước và bản cover tươi trẻ, hiện đại do minh tinh Emilia Clarke dùng tiếng lòng của nhân vật Kate thể hiện. Nhiều bài hát Giáng sinh mang âm hưởng cổ điển khác cũng được lồng ghép trong phim, nâng đỡ thêm cảm xúc của câu chuyện

Trên nền nhạc bất hủ, không khí Giáng sinh được dàn dựng tuyệt vời trong từng khung hình, từ cửa tiệm đầy ắp đồ lưu niệm, đồ trang trí tới những đường phố, nơi công cộng, nhà cửa được trang hoàng đón chờ đêm bình an. Khung cảnh thủ đô nước Anh mùa lễ hội chuyển biến khác biệt tùy thuộc vào tâm trạng của nữ chính và mối quan hệ của cô với những người xung quanh. Phần nhiều, đường sá London u ám, lạnh lẽo và ẩm ướt. Nhưng đôi khi và đặc biệt ở cuối phim, cảnh sắc tươi sáng hơn, có nắng vàng trong làn gió lạnh. Đạo diễn Paul Feig rất tinh tế trong việc mượn cảnh để tả tình, cũng như lấy tâm tình của con người bao phủ lên cảnh sắc.

Không khí Giáng sinh ngập tràn trong phim.

Cô gái thất bại nhặt được tình yêu cổ tích

Kate là cô gái thất bại toàn tập: không tiền, không tình yêu, khước từ tên thật của chính mình, có nhà mà không muốn về, làm công việc mình không thích trong khi nghề nghiệp ước mơ thì đuổi mãi không theo kịp. Cô thường hiện diện với mái tóc bết, gương mặt mệt mỏi, mascara nhòe nhoẹt, bộ dạng lếch thếch kéo vali khắp phố, không mặc bộ đồ hóa trang yêu tinh (bộ đồ bán hàng) thì chỉ còn chiếc áo lông để khoác tạm. Hình ảnh Kate nhìn ra ngoài phố qua ô cửa kính trong tiệm lặp lại nhiều lần, giống như ngụ ý cô gái này luôn che giấu bản thân khi lén lút nhìn dòng đời xung quanh.

Ban đầu, những người xung quanh Kate và đa số khán giả dễ cảm thấy Kate đáng trách hơn đáng thương. Kate làm việc thiếu chuyên tâm, hay đi trễ, được bạn bè tốt bụng cho ở nhờ nhưng không trân trọng, làm hỏng đồ đạc và ảnh hưởng đời sống của họ. Có những lúc, Kate phân vân về thân phận của mình, đi đâu về đâu cũng chỉ thấy cô độc và mất mát. Cô toan gõ cửa trung tâm hỗ trợ người vô gia cư rồi lại tự ái bỏ về. Những lúc như vậy, nhìn Kate thật đáng thương, nhưng suy cho cùng, tình cảnh khốn khó chủ yếu do cô tự dẫn đến.

Tình yêu cổ tích giữa mùa Giáng sinh.

Định mệnh đưa Kate gặp được Tom. Chàng trai có nụ cười đẹp, ánh mắt trìu mến, tinh thần lạc quan và trái tim ấm áp làm Kate dần thay đổi. Anh đưa cô đến những ngóc ngách nhỏ của London mà gần 20 năm sống ở đây, cô chưa từng hay biết. Được dẫn dắt bởi Tom, Kate học cách nhìn lên cao những tòa nhà của thành phố, cũng là nhìn vào mặt tích cực của mỗi một sự việc. Anh chàng lạ mặt đưa cô đi trượt băng, cổ vũ cô bước lên sân khấu.

Cuộc gặp gỡ với Tom làm một người vốn không có niềm tin vào tình yêu như Kate dần tìm được sự rung động chân thành. Hai người dạo bước qua nhiều đường phố, chia sẻ nhiều khoảng lặng, chạm vào những vết sẹo riêng tư, trao nhau những cái ôm và nụ hôn giữa những ngày Giáng sinh cận kề. Chuyện tình với Tom đẹp như cổ tích nhưng vô tình làm Kate dựa dẫm quá nhiều, khiến cô hoang mang mỗi khi không thể tìm được anh và thêm một lần hụt hẫng khi anh biến mất một cách kỳ lạ.

Lần đầu đóng cặp, Emilia Clarke và Henry Golding tạo nên nhiều khoảnh khắc tình tứ và ăn ý. "Mẹ Rồng" hơi khoa trương trong nhiều cảnh hài hước, nhưng giữ cảm xúc tốt ở các phân đoạn nội tâm. Trai đẹp từng nổi với phim Con nhà siêu giàu châu Á (Crazy Rich Asians) lại mang đến hình ảnh chàng trai trong mơ của mọi cô gái, không giàu có tiền bạc nhưng phong phú tâm hồn, tinh tế và lãng mạn.

Henry Golding và Emilia Clarke có nhiều khoảnh khắc lãng mạn.

Đời thay đổi khi ta thay đổi

Nhân vật trong phim Last Christmas đa phần là nữ. Gia đình Kate là gia đình "nữ trị" với người bố hay lảng tránh vấn đề, người mẹ lo cho con từng chút một và hay làm quá vấn đề. Ở bên ngoài, Kate nhớ nhà, nhưng khi về nhà, cô chẳng có phút giây nào thoải mái. Rời xa gia đình là cách hai chị em Kate vùng thoát khỏi tình thương quá mức đến độ ngộp thở của người mẹ, cũng là cách để họ che giấu những điểm yếu, bởi họ chẳng thể đối diện với người thân và chính mình khi trở về nhà.

Emma Thompson và Emilia Clarke vào vai hai mẹ con đầy hài hước.

Bà chủ của Kate là một phụ nữ trung niên khó tính, hơi đồng bóng, khao khát yêu đương nhưng hay ngượng. Bà hay cằn nhằn Kate nhưng thực tế, đó là một phụ nữ tử tế, sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm tai hại của cô gái vụng về.

Kate gặp vấn đề trong giao tiếp và giữ quan hệ với những người xung quanh. Cô làm mẹ và chị gái tổn thương, làm bà chủ nổi giận, làm bạn bè thất vọng. Chỉ khi Kate thay đổi bản tính và cách cư xử, chủ động gần gũi mẹ, xin lỗi chị gái và bạn bè, giúp đỡ bà chủ, mối quan hệ của họ mới có thể hàn gắn, viết nên cái kết đẹp cho một câu chuyện mùa Giáng sinh.

Minh tinh gốc Á Dương Tử Quỳnh (vai bà chủ tiệm) và ngôi sao Oscar Emma Thompson (vai mẹ của Kate, đồng thời là biên kịch của phim) thể hiện hai vai diễn đơn giản so với tài năng và danh tiếng của họ. Cả hai tạo ra những miếng hài bằng cách cố tình diễn cường điệu: Dương Tử Quỳnh nâng tông giọng và nói tiếng Anh hơi ngọng, Emma Thompson gây ồn ào ở các cảnh khóc lóc. Dù vậy, họ vẫn kết hợp khéo léo với nữ chính Emilia Clarke, tạo nên nhiều cuộc hội thoại đầy cảm xúc và giàu tính nữ.

Dương Tử Quỳnh đóng vừa khoa trương vừa tình cảm.

Không chỉ dừng lại ở chuyện tình yêu, phim Last Christmas còn nói về nỗi lạc lõng của người trẻ, sự gắn kết tình thân, tình bạn và ít nhiều đề cập đến nỗi lòng của người nhập cư. Ý tưởng này mang đến sự diễn giải mở rộng hơn cho ca khúc nổi tiếng được dùng làm nguồn cảm hứng. Kết phim được xử lý hơi vội vàng và vốn dễ đoán từ trước, nhiều chi tiết không logic, song giai điệu Last Christmas vang lên cuối phim với sắc màu xanh - đỏ vẫn đủ làm người xem rộn ràng trong không khí cuối năm. Phim đang chiếu tại các rạp của Việt Nam.

Ngoisao.net chấm 7/10 điểm.

Phong Kiều

Ảnh: Universal