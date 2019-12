Lâm Chí Linh bị chê làm đám cưới dè sẻn 0 Đài LoanToàn bộ chi phí cho ngày trọng đại của Lâm Chí Linh và Akira khoảng 8 triệu Đài tệ (hơn 6 tỷ đồng), quà báo hỉ có 1.500 Đài tệ mỗi phần.

Lâm Chí Linh kết hôn với ca sĩ Akira hôm 17/11 tại quê nhà Đài Loan, với tổng chi phí khá "mềm" so với mức độ nổi tiếng của hai nghệ sĩ. Theo tờ 163, chi phí ước tính khoảng 8 triệu TWD, bao gồm tiền thuê khách sạn nơi đón dâu, tiệc trà ở Sương Hoa Đình, tiệc cưới tại Bảo tàng Đại Nam, cùng toàn bộ phục trang, quà lưu niệm tặng quan khách... Các chi phí khác, ví dụ như bánh, váy cưới... do thương hiệu tài trợ. Trước đó, trả lời báo chí, Lâm Chí Linh bày tỏ mong muốn hôn lễ diễn ra đơn giản, không xa hoa, quan trọng là đem lại niềm vui cho cô dâu, chú rể và gia đình.

Đám cưới của Lâm Chí Linh gọn nhẹ.

Theo tờ Sina, 5 bộ váy Lâm Chí Linh mặc trong ngày cưới đều là đồ tài trợ. Đơn cử như trang phục váy cưới đính ngọc trai mà Lâm Chí Linh mặc trong lễ dâng trà tứ thân phụ mẫu, cùng complet chồng cô mặc, đều của Ralph Lauren.

Ngoài bộ váy này, các trang phục khác mà đôi vợ chồng mặc do các nhà mốt The Atelier, Nicole+Felicia... tài trợ. Đôi nhẫn cưới của họ do một thương hiệu Nhật Bản thiết kế, giá hơn 300.000 TWD (hơn 220 triệu đồng)... Khoản tiêu tốn tiền và công sức nhất là vận chuyển hoa từ Đài Bắc tới Đài Nam để décor cho tiệc cưới, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng phù hợp với không gian rộng lớn của bảo tàng Đài Nam. Ngoài ra, cặp đôi thuê phòng khách sạn cho bạn bè, người thân của Akira từ Nhật sang dự cưới, cùng đội an ninh chuyên nghiệp trong ba ngày.

Trước đó, Lâm Chí Linh tặng quà báo hỉ cho khoảng 1.600 bạn bè, người thân, mỗi món quà giá khoảng 1.500 TWD (1 triệu đồng). Việc ngôi sao Đài Loan gửi phần quà "giá rẻ" này đến mọi người khiến cô bị chỉ trích keo kiệt. Có nguồn tin nói rằng quà cưới này cũng do một thương hiệu tài trợ.

Lâm Chí Linh và ông xã người Nhật Bản.

Lâm Chí Linh nổi tiếng là người sống giản dị. Cô được cho là sử dụng những đồ cá nhân khá "bền", có thứ dùng đến 10 năm không thay, nhân viên phải "nhắc khéo".

Lâm Chí Linh là người mẫu, diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Cô sở hữu vẻ đẹp gợi cảm và thường xuyên lọt vào top bình chọn mỹ nhân đẹp nhất xứ Đài, thậm chí được gọi là "bom sex". Chí Linh tham gia một số phim như Đại chiến Xích Bích, Tây Du Ký 3, Thích Lăng... Cô từng một thời gian dài yêu tài tử Ngôn Thừa Húc rồi chia tay. Chồng hiện tại của Lâm Chí Linh là Akira, người Nhật Bản, phát triển sự nghiệp với vai trò ca sĩ trực thuộc nhóm EXILE - nhóm nhạc 19 thành viên nổi tiếng tại Nhật Bản từ năm 2001.