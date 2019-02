Kylie Jenner giúp chị gái hóa giải hận thù với Taylor Swift

Kylie Jenner và Taylor Swift.

Kylie Jenner vừa giới thiệu bộ sưu tập son mới mới cho mùa lễ Valentine 2019, chia thành các set đồ được đặt tên khác nhau. Một set mang tên Forever Set gồm có son bóng Story of Us và chì kẻ mắt Forever and Always - chính là tên các ca khúc hit của Taylor Swift giữa thập niên 2000.

Ngay khi Kylie tiết lộ hai cái tên đầy ẩn ý này, các fan đều ủng hộ nồng nhiệt và tin rằng đây là một cách khéo léo để chị em nhà Kardarshian làm lành với Taylor Swift. Bởi Kylie đã chọn mùa lễ tình yêu để gửi gắm thông điệp hòa bình đến Taylor Swift.

2 trong số 3 sản phẩm thuộc bộ "Forever Set" lấy tên ca khúc của Taylor Swift.

Nhiều tờ báo Mỹ cũng cho rằng Kylie đang giúp chị gái Kim Kardashian kết thúc mối hận thù nhiều năm nay với Taylor Swift. Chỉ một tuần trước, Kim khẳng định trong talkshow truyền hình Watch What Happens Live with Andy Cohen, mọi xung đột giữa cô với Taylor đã "chấm dứt". "Tôi cảm thấy như tất cả chúng tôi đã bỏ qua chuyện cũ", Kim nói.

Mọi chuyện bắt đầu xảy ra vào đầu năm 2016 khi Kanye West trình làng ca khúc Famous trong đó có đoạn rap: "Tôi nghĩ mình vẫn có thể làm tình với Taylor Swift, vì tôi đã làm cho con khốn đó nổi tiếng". Taylor rất tức giận khi nghe thấy câu hát này và chỉ trích chồng Kim dùng từ ngữ tục tĩu mà không hề xin phép cô.

Sau nửa năm Kanye bị mọi người chửi mắng thậm tệ, Kim bực mình tung lên mạng đoạn ghi âm cuộc gọi giữa chồng và Taylor Swift khi anh đang sáng tác ca khúc này. Trong cuộc trò chuyện, Kanye đã xin phép đưa tên Taylor vào câu hát "I feel like me and Taylor might still have sex" và nữ ca sĩ vui vẻ đồng ý, nói rằng rapper có thể làm bất kỳ điều gì mà anh cảm thấy giúp bài hát hay hơn.

Bản ghi âm tiết lộ đã khiến dư luận quay sang phê phán Taylor Swift là kẻ lật lọng hai mặt. Mặc dù Taylor lên tiếng giải thích rằng Kanye chưa bao giờ xin phép cô để dùng từ "con khốn" nhưng thực tế lời biện hộ của nữ ca sĩ không đủ sức nặng cứu vãn tình thế. Taylor bị gán mác "rắn độc" từ đó.

"Trả thù 10 năm chưa muộn", Taylor quyết tâm ở ẩn phục thù cho đến hè 2017, cô tái xuất với biểu tượng "rắn chúa" khi phát hành một loạt ca khúc vạch mặt những kẻ thù của mình trong làng giải trí. Trong ca khúc This Is Why We Can’t Have Nice Things, Taylor viết về Kanye West: "Đã rất tuyệt khi chúng ta làm bạn lần nữa/ Tôi đã trao cho anh cơ hội thứ hai/ Nhưng anh đã đâm tôi từ sau lưng trong khi vẫn bắt tay tôi".

Mối thù giữa Taylor và vợ chồng Kim cứ thế sâu sắc hơn khiến cho chị em Kendall và Kylie Jenner một thời từng thân thiết với công chúa nhạc đồng quê cũng phải "nghỉ chơi" để bênh vực chị gái. Tuy nhiên có vẻ mọi thứ đã được hòa giải vào cuối năm 2018 khi Taylor "về chung một nhà" với Kim. Nữ ca sĩ 29 tuổi ký hợp đồng với hãng thu âm Universal Music Group vào tháng 11/2018 sau 12 năm hợp tác với hãng Big Machine Records. Điều thú vị là Universal cũng sở hữu E! Network - công ty sản xuất chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians của nhà Kim. Nguồn tin tiết lộ trên Radar, các ông chủ đã động viên Taylor Swift bỏ qua hiềm khích với vợ chồng Kim để có một sự khởi đầu vui vẻ.

Năm ngoái, Taylor cũng đã chính thức gác lại mối thâm thù với nữ đồng nghiệp Katy Perry. Giọng ca Bad Blood đăng trên Instagram khoe lá thư và cành ô liu Katy gửi đến cho cô để làm hòa.