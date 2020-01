Kim Hee Chul yêu mỹ nhân kém 13 tuổi 0 Hàn QuốcSáng 2/1, công ty quản lý của ca sĩ Hee Chul (thành viên Super Junior) và Momo (người Nhật Bản, thành viên nhóm Twice) xác nhận hai ngôi sao đang yêu nhau.

Tin đồn cặp sao hẹn hò từng rộ lên hồi cuối năm ngoái, nhưng hai công ty Label SJ (quản lý Hee Chul) và JYP Entertainment (quản lý Momo) ban đầu phủ nhận. Tối 1/1, tờ Market News đưa tin Kim Hee Chul - thành viên nhóm nhạc Super Junior, và Momo của nhóm Twice đang hẹn hò. Tờ báo khẳng định hai nghệ sĩ tìm hiểu nhau từ tháng 8/2019, dù đã quen biết từ năm 2017 thông qua một chương trình truyền hình.

Market News viết: "Dù lịch trình bận rộn, hai người vẫn dành cho nhau tình yêu say đắm. Trong làng giải trí phức tạp này, họ đã trở nguồn sức mạnh cho nhau. Mối quan hệ của hai người bắt đầu là đàn anh - đàn em, nhưng giờ họ là một đôi".

Cặp sao Hee Chul và Momo của Twice.

Kim Hee Chul, hay còn được biết đến là Hee Chul, là ca sĩ, diễn viên, người mẫu, người dẫn chương trình của Hàn Quốc. Anh được biết đến nhiều nhất với vai trò thành viên của nhóm nhạc nam Super Junior. Năm nay anh 36 tuổi.

Những khoảnh khắc tình cảm của cặp sao.

Momo của Twice tên thật là Hirai Momo, người Nhật Bản, năm nay 23 tuổi. Cô hiện là ca sĩ hoạt động tại Hàn Quốc, là thành viên nhóm nhạc Twice do công ty JYP Entertainment thành lập và quản lý.

Nguyễn Hương (Theo News)