Kim Bum đóng 'cáo chín đuôi' 0 Sáng 10/4, đài tvN xác nhận Kim Bum sẽ diễn chung với Lee Dong Woo và Jo Bo Ah trong phim tình cảm - giả tưởng 'The Tale of Gumiho'.

Đây là dự án đầu tiên nam diễn viên tham gia sau khi xuất ngũ vào tháng trước, cũng là phim dài tập đầu tiên của anh sau bốn năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Phim gần nhất anh đóng là Mrs. Cop 2 vào năm 2016.

Trong The Tale of Gumiho, Kim Bum sẽ hóa thân thành gumiho (hồ ly tinh, cáo chín đuôi) nham hiểm Yi Rang. Tuy sống giữa thế giới loài người, anh khinh miệt con người. Đôi khi, Yi Rang dụ dỗ con người bằng lời hứa hẹn thực hiện mong muốn của họ. Tuy nhiên sau cùng, những người đó đều phải trả giá đắt. Nhà sản xuất của phim The Tale of Gumiho kỳ vọng Kim Bum sẽ mang tới màn hóa thân gây sốc.

Diễn viên Kim Bum.

Lee Dong Wook đảm nhận vai Yi Yeon, anh trai cùng cha khác mẹ (hoặc cùng mẹ khác cha) của Kim Bum, cũng là gumiho nhưng tính cách khác biệt. Jo Bo Ah vào vai một đạo diễn truyền hình, người quyết tâm săn lùng Yi Yeon. Chuyện giữa hai nhân vật này sẽ là tuyến truyện chính của phim, hứa hẹn là một mối quan hệ theo kiểu "mèo vờn chuột". The Tale of Gumiho dự kiến lên sóng trong nửa cuối năm 2020.

Diễn viên Lee Dong Wook.

Diễn viên Jo Bo Ah.

Kim Bum sinh năm 1989, tên tuổi gắn với các phim Vườn sao băng (Boys Over Flowers), Gia đình là số một, Ngọn gió đông năm ấy... Ngoài Hàn Quốc, anh từng có thời gian đóng phim tại thị trường Trung Quốc. Trong showbiz, Kim Bum có hai mổi tình nổi tiếng nhất với ngọc nữ phim Trái tim mùa thu Moon Geun Young và người đẹp phim Hoa du ký Oh Yeon Seo.

Lee Dong Wook sinh năm 1981, thường xuyên có tên trong top mỹ nam của màn ảnh Hàn. Anh từng góp mặt trong các phim Cô dâu Hà Nội, My Girl, Ông hoàng khách sạn, Yêu tinh (Goblin)...

Jo Bo Ah sinh năm 1991, từng đóng phim Forest, My Strange Hero, Goodbye To Goodbye...

Phong Kiều (Theo Soompi)